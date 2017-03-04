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20:44
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
19:35
ЦСКА – «Зенит»: оценки игроков (12)
ЦСКА – «Зенит»: оценки игроков (12)
16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Реал" в гостях разгромил "Эйбар"
В матче 26-го тура Ла Лиги "Реал" разгромил "Эйбар".
Чемпионат Испании
26 тур
"Эйбар" - "Реал Мадрид" 1:4
Гол: Пенья, 74 - Бензема, 13, 24, Родригес, 30, Асенсио, 60
"Эйбар": Йоэль, Луна (Арбилья, 56), Рамис, дос Сантос, Капа, Гарсия, Леон (Инуи, 85), Эскаланте, Гонсалес (Ривера, 65), Пенья, Энрич
"Реал Мадрид": Навас, Данило, Начо, Пепе, Рамос, Касемиро, Родригес (Иско, 76), Модрич (Ковачич, 73), Асенсио, Бензема (Мариано, 70), Васкес
Предупреждения: Начо, 64, Капа, 67
Чемпионат Испании
26 тур
"Эйбар" - "Реал Мадрид" 1:4
Гол: Пенья, 74 - Бензема, 13, 24, Родригес, 30, Асенсио, 60
"Эйбар": Йоэль, Луна (Арбилья, 56), Рамис, дос Сантос, Капа, Гарсия, Леон (Инуи, 85), Эскаланте, Гонсалес (Ривера, 65), Пенья, Энрич
"Реал Мадрид": Навас, Данило, Начо, Пепе, Рамос, Касемиро, Родригес (Иско, 76), Модрич (Ковачич, 73), Асенсио, Бензема (Мариано, 70), Васкес
Предупреждения: Начо, 64, Капа, 67
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