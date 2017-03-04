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"Реал" в гостях разгромил "Эйбар"

В матче 26-го тура Ла Лиги "Реал" разгромил "Эйбар".

Чемпионат Испании

26 тур

"Эйбар" - "Реал Мадрид" 1:4

Гол: Пенья, 74 - Бензема, 13, 24, Родригес, 30, Асенсио, 60

"Эйбар": Йоэль, Луна (Арбилья, 56), Рамис, дос Сантос, Капа, Гарсия, Леон (Инуи, 85), Эскаланте, Гонсалес (Ривера, 65), Пенья, Энрич

"Реал Мадрид": Навас, Данило, Начо, Пепе, Рамос, Касемиро, Родригес (Иско, 76), Модрич (Ковачич, 73), Асенсио, Бензема (Мариано, 70), Васкес

Предупреждения: Начо, 64, Капа, 67
Теги: Реал Эйбар
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