Фанаты "Боруссии" угрожают президенту клуба

Болельщики дортмундской "Боруссии" угрожают расправой президенту клуба Хансу-Йоахиму Ватцке после его критики в адрес фанатской организации Riot 0231, сообщает Sport1.



Болельщики опубликовали в социальных сетях фотографии настенных граффити: "Ватцке, скоро твоя мечта закончится, и ты окажешься в багажнике автомобиля", рядом же была размещена символика фанатской группировки Riot 0231. Полиция земли Северный Рейн-Вестфалия уже взяла данную ситуацию на контроль.