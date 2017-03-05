"Барселона" со счетом 5:0 разгромила "Сельту"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома расправилась с "Сельтой". Форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси в этой встрече забил два гола и отдал две голевые передачи.



Чемпионат Испании. 26 тур



"Барселона" - "Сельта" - 5:0



Голы: Месси, 27, Неймар, 41, Ракитич, 57, Юмтити, 61, Месси, 65



"Барселона": тер Стеген - Юмтити, Пике, Альба, Серджи Роберто, (Иньеста, 69), - Ракитич, Бускетс, (Маскерано, 59), Рафинья - Неймар, (Денис Суарес, 71), Месси, Суарес.



"Сельта": Альварес - Гомес, Кабраль, Кастро, Ронкалья - Васс, Радоя, Бонгонда, Мальо - Гвидетти, Аспас.



Предупреждения: Бускетс, 25, Кабраль, 37, Радоя, 39, Гомес, 49.