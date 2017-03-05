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Фанаты "Спартака" напали на жителей в центре Краснодара (видео)

Группа фанатов московского "Спартака" совершила нападение на парней неславянской внешности на одной из центральных улиц Краснодара.

Как передает портал "Туподар", одному из них разбили голову, а затем разбили телефон девушки, которая попыталась записать видео избиения.

Когда на место прибыла полиция, эта девушка опознала одного из нападавших и болельщики Спартака начали скандировать "один за всех и все за одного". При попытке полицейских произвести задержание подозреваемых они столкнулись с сопротивлением болельщиков.

Фанаты нападали на полицейских, толкали и избивали их, бросали в них петарды. Полицейским пришлось вызвать подкрепление и применить спецсредства (слезоточивый газ и резиновые палки).

Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 01:05
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8
(2)
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:33) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DIMANAJ
Фанаты ЦСКА и "Зенита" устроили драку на трибунах во время матча


ничем не лучше.


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№7 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 01:30) #
  • -2
  •  (8)

Группа фанатов московского "Спартака" совершила нападение на парней неславянской внешности на одной из центральных улиц Краснодара

А что за "неславянская внешность "???.... Чурки что ли ?!?!?....ну тады всё в порядке .... Молодцы !.....
Регистрация: 21.01.2016
№6 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 01:21) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
дауны. во ттакие далбоебы только подкидывают повод бритишам вылить еще кучку говна в наш адрес

Фанаты ЦСКА и "Зенита" устроили драку на трибунах во время матча
Регистрация: 30.06.2012
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:17) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
дауны. во ттакие далбоебы только подкидывают повод бритишам вылить еще кучку говна в наш адрес


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 01:13) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
дебилы
Регистрация: 14.06.2015
№3 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 01:13) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
бедный рафик
Регистрация: 30.06.2012
№2 Написал: glorvsex (Сегодня, 01:09) #
  • -2
  •  (10)

сектанты, таких надо резать сразу же
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 01:08) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Неужели ущемляют бедных кавказцев?(


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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