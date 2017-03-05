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Иван Ракитич: надеюсь, что в матче с "ПСЖ" чудо случится
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич высказался после крупной победы над "Сельтой" (5:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.
"У "Сельты" здорово поставлена персональная опека, поэтому против них всегда интересно играть. Нам пришлось несколько изменить манеру передач, чтобы осложнить им жизнь.
Посмотрим теперь, чем завершится игра с "ПСЖ". Мы оставим все силы на поле, будем сражаться с первой и до последней минуты. Надеюсь, что чудо случится", - цитирует Ракитича Football Espana.
"У "Сельты" здорово поставлена персональная опека, поэтому против них всегда интересно играть. Нам пришлось несколько изменить манеру передач, чтобы осложнить им жизнь.
Посмотрим теперь, чем завершится игра с "ПСЖ". Мы оставим все силы на поле, будем сражаться с первой и до последней минуты. Надеюсь, что чудо случится", - цитирует Ракитича Football Espana.
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