Иван Ракитич: надеюсь, что в матче с "ПСЖ" чудо случится

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич высказался после крупной победы над "Сельтой" (5:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.



"У "Сельты" здорово поставлена персональная опека, поэтому против них всегда интересно играть. Нам пришлось несколько изменить манеру передач, чтобы осложнить им жизнь.



Посмотрим теперь, чем завершится игра с "ПСЖ". Мы оставим все силы на поле, будем сражаться с первой и до последней минуты. Надеюсь, что чудо случится", - цитирует Ракитича Football Espana.