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Игорь Суркис: Хачериди будет играть за дубль, это его выбор

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подчеркнул, что защитнику Евгению Хачериди необходимо доказывать свое величие хорошей игрой.

"Нельзя говорить о том, что Хачериди - великий. Может, он и был великим. Но на сегодняшний день это надо доказывать на футбольном поле. Он уже в двух играх не попал в заявку из 18-ти игроков. Что теперь, будет играть за дубль? Это его выбор", - цитирует Суркиса официальный сайт киевского клуба.
Теги: Суркис Хачериди Динамо
Сегодня, 10:33
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№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 10:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: tiki
и то на уровне украинского чемпа

Вернее было бы сказать ХОХЛЯТСКОГО
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:40) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
"великий"?великие - это совершенно другие люди
единственное в чем он "велик", так это в получаемых удалениях.и то на уровне украинского чемпа


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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