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МВД: массовых задержаний болельщиков "Спартака" в Краснодаре не было

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что полиция не осуществляла массовые задержания фанатов "Спартака", приехавших в Краснодар на матч 18-го тура РФПЛ.

"Массовой драки, стычки с полицейскими и массовых задержаний не было. Задержаны два гражданина в административном порядке", — сообщили изданию "Комсомольская правда — Краснодар" изданию "Комсомольская правда — Краснодар"в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Правоохранители сообщили, что молодые люди вступили в конфликт с девушкой, который прибыли предотвратить сотрудники полиции. Судьба задержанных решится 5 марта.
Теги: Спартак
Сегодня, 13:12
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№4 Написал: pasha Киров (Сегодня, 13:48) #
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online

"Комсомольская правда
,а по ящику во всех новостях говорят об обратном...Когда двое говорят разное - один из них врет... Лично я не верю "Комсомольской правде"


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:35) #
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Неумытые, обсыхайте! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Свиньи такие СВИНЬИ!!
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:19) #
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А зря.
Регистрация: 12.11.2007
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