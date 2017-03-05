Официально: информация о столкновениях фанатов в Краснодаре не подтверждается

Пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю дала официальный комментарий корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину по ситуации с фанатами "Спартака" в Краснодаре:



- 4 марта 2017 года в полицию Краснодара обратилась девушка, которая сообщила что у неё произошел конфликт с неизвестным ей человеком, в ходе которого тот разбил ей телефон. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали правонарушителя.



Законным требованиям и действиям сотрудников полиции попытался воспрепятствовать другой человек, из той-же компании что и задержанный. Он также был задержан.



Оба правонарушителя были доставлены в отдел полиции, где в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях.



Информация о стычках футбольных фанатов не подтверждается.



Ранее появившаяся в некоторых СМИ информация о массовых беспорядках также не подтверждается.