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Официально: информация о столкновениях фанатов в Краснодаре не подтверждается
Пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю дала официальный комментарий корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину по ситуации с фанатами "Спартака" в Краснодаре:
- 4 марта 2017 года в полицию Краснодара обратилась девушка, которая сообщила что у неё произошел конфликт с неизвестным ей человеком, в ходе которого тот разбил ей телефон. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали правонарушителя.
Законным требованиям и действиям сотрудников полиции попытался воспрепятствовать другой человек, из той-же компании что и задержанный. Он также был задержан.
Оба правонарушителя были доставлены в отдел полиции, где в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Информация о стычках футбольных фанатов не подтверждается.
Ранее появившаяся в некоторых СМИ информация о массовых беспорядках также не подтверждается.
- 4 марта 2017 года в полицию Краснодара обратилась девушка, которая сообщила что у неё произошел конфликт с неизвестным ей человеком, в ходе которого тот разбил ей телефон. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали правонарушителя.
Законным требованиям и действиям сотрудников полиции попытался воспрепятствовать другой человек, из той-же компании что и задержанный. Он также был задержан.
Оба правонарушителя были доставлены в отдел полиции, где в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Информация о стычках футбольных фанатов не подтверждается.
Ранее появившаяся в некоторых СМИ информация о массовых беспорядках также не подтверждается.
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