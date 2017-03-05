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Официально: информация о столкновениях фанатов в Краснодаре не подтверждается

Пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю дала официальный комментарий корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину по ситуации с фанатами "Спартака" в Краснодаре:

- 4 марта 2017 года в полицию Краснодара обратилась девушка, которая сообщила что у неё произошел конфликт с неизвестным ей человеком, в ходе которого тот разбил ей телефон. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали правонарушителя.

Законным требованиям и действиям сотрудников полиции попытался воспрепятствовать другой человек, из той-же компании что и задержанный. Он также был задержан.

Оба правонарушителя были доставлены в отдел полиции, где в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Информация о стычках футбольных фанатов не подтверждается.

Ранее появившаяся в некоторых СМИ информация о массовых беспорядках также не подтверждается.
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 13:31
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№6 Написал: olegan кениг (Сегодня, 14:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
ЗДЕСЬ они же ДЕТИ!

Так говорят,вашего же пацана отбивали
Регистрация: 19.03.2011
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:00) #
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online

Цитата: patriot
online
Болеет за:
«Краснодар»

ЗДЕСЬ о

Михаил, ты почему еще ЗДЕСЬ? Почему не на пути к стадиону? Или билет не получилось купить?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 13:57) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
ЗДЕСЬ они же ДЕТИ!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№3 Написал: pasha Киров (Сегодня, 13:40) #
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online

Цитата: tiki
а что за видео тогда выкладывали?

Выкладывали?? Да сейчас во всех новостях про это показывают..


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:37) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
а что за видео тогда выкладывали?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:33) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Проход по Краснодару планируется?))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
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