Диего Симеоне: "Валенсия" - соперник хорошего уровня

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Испании с "Валенсией".



"Валенсия" начала находить свою игру, имеет разные варианты в атаке. Мне нравится в их составе Карлос Солес. Этот молодой игрок серьезно усилил центр поля команды. "Валенсия" - соперник хорошего уровня. Я волнуюсь насчет нашей игры в обороне. Мы можем в этой зоне играть лучше", - цитирует Симеоне AS.