Дрис Мертенс сможет сыграть с "Реалом"

Полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс досрочно покинул поле в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (2:1) из-за повреждения.



Как сообщает Football Italia, у бельгийца была всего лишь судорога, и футболист сумеет помочь своей команде в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом".