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Дрис Мертенс сможет сыграть с "Реалом"

Полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс досрочно покинул поле в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Ромой" (2:1) из-за повреждения.

Как сообщает Football Italia, у бельгийца была всего лишь судорога, и футболист сумеет помочь своей команде в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом".
Теги: Мертенс Наполи Реал
Сегодня, 13:45
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