Сказочный дебют

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В первом матче за "Локомотив" в рамках чемпионата России Ари оформил дубль и помог своей команде одержать разгромную победу на "Крыльями" из Самары. Обзор игры от Rusfootball.info
Голы: Ари, 59, 71, Миранчук, 88
"Крылья Советов": Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари, (Майкон, 76).
Как это часто бывает в нашем чемпионате, стадион оказался не готов к возобновлению игр после зимнего перерыва и потому встреча из Самары была перенесена в Уфу. Ситуация, конечно, неприятная, но болельщики не слишком расстроились. Ведь это происходит каждый год, все давно привыкли и ожидали этого, так чего же расстраиваться? Тем более, если газон надлежащего качества (по мнению футболистов) не способен подготовить даже действующий чемпион, базирующийся в Москве, станет окончательно ясно, что удивляться действительно нечему.
"Локомотив" в этом году уже опробовал силы и с большим трудом переборол "Тосно" на своём поле. Семин перешёл на новую схему с тремя центральными защитниками и, судя по игре в Кубке, команда пока не полностью привыкла к такой тактике. А вот для "Крыльев" это был дебютный матч, первый после зимнего перерыва, так что у "железнодорожников", кроме остального, было дополнительное преимущество.
Футбол на нейтральной территории начинался достаточно живо. Команды привыкали к искуственному покрытию, иногда тормозя в районе центрального круга, но в общем и целом больше атакуя и пытаясь комбинировать. Фернандеш так и вообще уже на первой минуте неплохо ударил по воротам Лории - чуть не хватило точности.
Держали снаряд чаще "красно-зелёные", что можно было легко и предположить заранее. Самарцы действовали куда более осторожно и за первые десять минут добрались до Гильерме лишь однажды, да и то - длинным забросом. Но оборонялись номинальные хозяева неплохо. "Локомотив" нагнетал, пытался зажимать подопечных Скрипченко на их половине поля и всячески придавливал Самару, только вот не слишком успешно. "Крылышки" выходили из-под прессинга и, несмотря на давление, обозначали подходы к воротам соперника. Пусть и без явной опасности.
Стартовая активность уже к середине тайма сошла на нет, но преимущество "Локо" никуда не делось. Только вот создавать с игры у подопечных Семина получалось не очень, а от подходов к штрафной и хороводов вокруг неё итоговой пользы было не очень много. Вот стандарты - другое дело! Причем не только в исполнении москвичей. На опаснейший выстрел Пейчиновича после штрафного Самара ответила хорошим выстрелом от Али Гаджибекова.
До перерыва забитых голов так и не случилось. "Локомотив" продолжал гораздо больше владеть мячом, позиционно атаковать и что-то выдумывать на чужой половине, но ценные дивиденды посыпались лишь в самом конце первого тайма, и "железнодорожники" не сумели их реализовать. Несколько отличных возможностей имел Миранчук, забивший единственный гол своей команды в кубковом противостоянии, но на этот раз Алексей сумел поразить только штангу. Самара хорошо оборонялась большую часть тайма, но в конце немного испортила впечатление.
Начало второго тайма самарцы провели неожиданно активно, как будто это "Крылья" были явными фаворитами, а не наоборот. Совсем удивительным это казалось потому, что до перерыва была совершенно иная ситуация на поле и никаких предпосылок для этого не наблюдалось. Команда Скрипченко отодвинула игру от своих ворот и провела несколько хороших атак, в одной из которых Александр Зуев мог пробить из выгодной позиции, но экс-"спартаковца" своевременно накрыли.
Только столь похвальная дерзость в игре против "Локомотивом" не принесла самарцам счастья. Из-за большего внимания к атаке на своей половине уже нельзя было создать достаточный уровень плотности, и москвичи редкой атакой сумели открыть счёт. Миранчук сделал шикарную передачу в штрафную площадь, Ари оттёр Гаджибекова от мяча и спокойно покатил в левый от себя угол. Вот так новый нападающий "красно-зелёных" забил первый мяч за этот клуб.
После гола весь "Локомотив" поймал отличное настроение и продолжил атаковать. Почти сразу же "железнодорожники" могли забивать и второй, но Ари не понял задумки Миранчука. Правда, долго переживать из-за упущенного момента не пришлось. С заработанного через несколько минут штрафного Фернандеш здорово подал к воротам, а там Ари переправил снаряд в сетку, оформив дубль. Матч, по сути, закончился на двадцать минут раньше.
Оставшееся время "Локо" отбивался от не слишком организованных атак "Крылышек" и неторопливо перекатывал мяч в центре поля. Иногда "железнодорожники" по инерции уходили в атаку, но, само собой, весьма скромными силами. Впрочем, этого оказалось достаточно для того, чтобы сделать счёт разгромным. Отличился Миранчук шикарным ударом после передачи от Денисова. Матч закончился разгромной победой "Локомотива", испытывавшим проблемы с "Крыльями" только до перерыва.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Чемпионат России
18 тур
"Крылья Советов" - "Локомотив" 0:3
18 тур
"Крылья Советов" - "Локомотив" 0:3
Голы: Ари, 59, 71, Миранчук, 88
"Крылья Советов": Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари, (Майкон, 76).
Как это часто бывает в нашем чемпионате, стадион оказался не готов к возобновлению игр после зимнего перерыва и потому встреча из Самары была перенесена в Уфу. Ситуация, конечно, неприятная, но болельщики не слишком расстроились. Ведь это происходит каждый год, все давно привыкли и ожидали этого, так чего же расстраиваться? Тем более, если газон надлежащего качества (по мнению футболистов) не способен подготовить даже действующий чемпион, базирующийся в Москве, станет окончательно ясно, что удивляться действительно нечему.
"Локомотив" в этом году уже опробовал силы и с большим трудом переборол "Тосно" на своём поле. Семин перешёл на новую схему с тремя центральными защитниками и, судя по игре в Кубке, команда пока не полностью привыкла к такой тактике. А вот для "Крыльев" это был дебютный матч, первый после зимнего перерыва, так что у "железнодорожников", кроме остального, было дополнительное преимущество.
Футбол на нейтральной территории начинался достаточно живо. Команды привыкали к искуственному покрытию, иногда тормозя в районе центрального круга, но в общем и целом больше атакуя и пытаясь комбинировать. Фернандеш так и вообще уже на первой минуте неплохо ударил по воротам Лории - чуть не хватило точности.
Держали снаряд чаще "красно-зелёные", что можно было легко и предположить заранее. Самарцы действовали куда более осторожно и за первые десять минут добрались до Гильерме лишь однажды, да и то - длинным забросом. Но оборонялись номинальные хозяева неплохо. "Локомотив" нагнетал, пытался зажимать подопечных Скрипченко на их половине поля и всячески придавливал Самару, только вот не слишком успешно. "Крылышки" выходили из-под прессинга и, несмотря на давление, обозначали подходы к воротам соперника. Пусть и без явной опасности.
Стартовая активность уже к середине тайма сошла на нет, но преимущество "Локо" никуда не делось. Только вот создавать с игры у подопечных Семина получалось не очень, а от подходов к штрафной и хороводов вокруг неё итоговой пользы было не очень много. Вот стандарты - другое дело! Причем не только в исполнении москвичей. На опаснейший выстрел Пейчиновича после штрафного Самара ответила хорошим выстрелом от Али Гаджибекова.
До перерыва забитых голов так и не случилось. "Локомотив" продолжал гораздо больше владеть мячом, позиционно атаковать и что-то выдумывать на чужой половине, но ценные дивиденды посыпались лишь в самом конце первого тайма, и "железнодорожники" не сумели их реализовать. Несколько отличных возможностей имел Миранчук, забивший единственный гол своей команды в кубковом противостоянии, но на этот раз Алексей сумел поразить только штангу. Самара хорошо оборонялась большую часть тайма, но в конце немного испортила впечатление.
Начало второго тайма самарцы провели неожиданно активно, как будто это "Крылья" были явными фаворитами, а не наоборот. Совсем удивительным это казалось потому, что до перерыва была совершенно иная ситуация на поле и никаких предпосылок для этого не наблюдалось. Команда Скрипченко отодвинула игру от своих ворот и провела несколько хороших атак, в одной из которых Александр Зуев мог пробить из выгодной позиции, но экс-"спартаковца" своевременно накрыли.
Только столь похвальная дерзость в игре против "Локомотивом" не принесла самарцам счастья. Из-за большего внимания к атаке на своей половине уже нельзя было создать достаточный уровень плотности, и москвичи редкой атакой сумели открыть счёт. Миранчук сделал шикарную передачу в штрафную площадь, Ари оттёр Гаджибекова от мяча и спокойно покатил в левый от себя угол. Вот так новый нападающий "красно-зелёных" забил первый мяч за этот клуб.
После гола весь "Локомотив" поймал отличное настроение и продолжил атаковать. Почти сразу же "железнодорожники" могли забивать и второй, но Ари не понял задумки Миранчука. Правда, долго переживать из-за упущенного момента не пришлось. С заработанного через несколько минут штрафного Фернандеш здорово подал к воротам, а там Ари переправил снаряд в сетку, оформив дубль. Матч, по сути, закончился на двадцать минут раньше.
Оставшееся время "Локо" отбивался от не слишком организованных атак "Крылышек" и неторопливо перекатывал мяч в центре поля. Иногда "железнодорожники" по инерции уходили в атаку, но, само собой, весьма скромными силами. Впрочем, этого оказалось достаточно для того, чтобы сделать счёт разгромным. Отличился Миранчук шикарным ударом после передачи от Денисова. Матч закончился разгромной победой "Локомотива", испытывавшим проблемы с "Крыльями" только до перерыва.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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