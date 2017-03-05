Сказочный дебют

Чемпионат России



18 тур



"Крылья Советов" - "Локомотив" 0:3

В первом матче за "Локомотив" в рамках чемпионата России Ари оформил дубль и помог своей команде одержать разгромную победу на "Крыльями" из Самары. Обзор игры отАри, 59, 71, Миранчук, 88Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари, (Майкон, 76).Как это часто бывает в нашем чемпионате, стадион оказался не готов к возобновлению игр после зимнего перерыва и потому встреча из Самары была перенесена в Уфу. Ситуация, конечно, неприятная, но болельщики не слишком расстроились. Ведь это происходит каждый год, все давно привыкли и ожидали этого, так чего же расстраиваться? Тем более, если газон надлежащего качества (по мнению футболистов) не способен подготовить даже действующий чемпион, базирующийся в Москве, станет окончательно ясно, что удивляться действительно нечему."Локомотив" в этом году уже опробовал силы и с большим трудом переборол "Тосно" на своём поле. Семин перешёл на новую схему с тремя центральными защитниками и, судя по игре в Кубке, команда пока не полностью привыкла к такой тактике. А вот для "Крыльев" это был дебютный матч, первый после зимнего перерыва, так что у "железнодорожников", кроме остального, было дополнительное преимущество.Футбол на нейтральной территории начинался достаточно живо. Команды привыкали к искуственному покрытию, иногда тормозя в районе центрального круга, но в общем и целом больше атакуя и пытаясь комбинировать. Фернандеш так и вообще уже на первой минуте неплохо ударил по воротам Лории - чуть не хватило точности.Держали снаряд чаще "красно-зелёные", что можно было легко и предположить заранее. Самарцы действовали куда более осторожно и за первые десять минут добрались до Гильерме лишь однажды, да и то - длинным забросом. Но оборонялись номинальные хозяева неплохо. "Локомотив" нагнетал, пытался зажимать подопечных Скрипченко на их половине поля и всячески придавливал Самару, только вот не слишком успешно. "Крылышки" выходили из-под прессинга и, несмотря на давление, обозначали подходы к воротам соперника. Пусть и без явной опасности.Стартовая активность уже к середине тайма сошла на нет, но преимущество "Локо" никуда не делось. Только вот создавать с игры у подопечных Семина получалось не очень, а от подходов к штрафной и хороводов вокруг неё итоговой пользы было не очень много. Вот стандарты - другое дело! Причем не только в исполнении москвичей. На опаснейший выстрел Пейчиновича после штрафного Самара ответила хорошим выстрелом от Али Гаджибекова.До перерыва забитых голов так и не случилось. "Локомотив" продолжал гораздо больше владеть мячом, позиционно атаковать и что-то выдумывать на чужой половине, но ценные дивиденды посыпались лишь в самом конце первого тайма, и "железнодорожники" не сумели их реализовать. Несколько отличных возможностей имел Миранчук, забивший единственный гол своей команды в кубковом противостоянии, но на этот раз Алексей сумел поразить только штангу. Самара хорошо оборонялась большую часть тайма, но в конце немного испортила впечатление.Начало второго тайма самарцы провели неожиданно активно, как будто это "Крылья" были явными фаворитами, а не наоборот. Совсем удивительным это казалось потому, что до перерыва была совершенно иная ситуация на поле и никаких предпосылок для этого не наблюдалось. Команда Скрипченко отодвинула игру от своих ворот и провела несколько хороших атак, в одной из которых Александр Зуев мог пробить из выгодной позиции, но экс-"спартаковца" своевременно накрыли.Только столь похвальная дерзость в игре против "Локомотивом" не принесла самарцам счастья. Из-за большего внимания к атаке на своей половине уже нельзя было создать достаточный уровень плотности, и москвичи редкой атакой сумели открыть счёт. Миранчук сделал шикарную передачу в штрафную площадь, Ари оттёр Гаджибекова от мяча и спокойно покатил в левый от себя угол. Вот так новый нападающий "красно-зелёных" забил первый мяч за этот клуб.После гола весь "Локомотив" поймал отличное настроение и продолжил атаковать. Почти сразу же "железнодорожники" могли забивать и второй, но Ари не понял задумки Миранчука. Правда, долго переживать из-за упущенного момента не пришлось. С заработанного через несколько минут штрафного Фернандеш здорово подал к воротам, а там Ари переправил снаряд в сетку, оформив дубль. Матч, по сути, закончился на двадцать минут раньше.Оставшееся время "Локо" отбивался от не слишком организованных атак "Крылышек" и неторопливо перекатывал мяч в центре поля. Иногда "железнодорожники" по инерции уходили в атаку, но, само собой, весьма скромными силами. Впрочем, этого оказалось достаточно для того, чтобы сделать счёт разгромным. Отличился Миранчук шикарным ударом после передачи от Денисова. Матч закончился разгромной победой "Локомотива", испытывавшим проблемы с "Крыльями" только до перерыва.