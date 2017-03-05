Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу над "Амкаром" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России.



"Последние 20 минут получились трудными. Все-таки сказался недавний матч в Кубке России. Но мы выдержали, сыграли организованно, отвечали контратаками. Хотя "Амкар" – сильная команда, не зря она занимает высокое место. Соперник показывает организованный и атлетичный футбол. Но наши защитники справились с многочисленными подачами в штрафную. За исключением пары моментов в первом тайме ничего сопернику создать не позволили", – сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол".