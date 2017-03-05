Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Рубин" взял верх над "Анжи" в молодежном первенстве

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодёжное первенство.

18-й тур.

"Анжи" (Махачкала) - "Рубин" (Казань) - 0:1 (0:0).

Гол: Макеев, 58 (0:1).

Нереализованные пенальти: Голдобин ("Рубин"), 1 (вратарь), Кузьмин ("Анжи"), 77 (вратарь).
Теги: Рубин Анжи
Сегодня, 14:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.