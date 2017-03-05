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15:55
Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
14:24
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (30)
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (30)
14:04
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
13:26
Бикфалви опять делает результат (1)
Бикфалви опять делает результат (1)
Луис Адриано, Зе Луиш и Самедов сыграют с "Краснодаром" с первых минут
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 18-го тура чемпионата России "Краснодаром".
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Хомуха, Макеев, Тигиев, Тимофеев, Леонтьев, Попов, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Хомуха, Макеев, Тигиев, Тимофеев, Леонтьев, Попов, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.
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