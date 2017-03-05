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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Луис Адриано, Зе Луиш и Самедов сыграют с "Краснодаром" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 18-го тура чемпионата России "Краснодаром".

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Хомуха, Макеев, Тигиев, Тимофеев, Леонтьев, Попов, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 15:31
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22
(5)
№22 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 16:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну вот, становится интереснее...
Регистрация: 24.04.2009
№21 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Играем по старой Романцевской 4-4-2?
Т.е. ты имеешь ввиду, что 4-4-2 придумал Сам Великий Романцев?
Открою три секркта: Романцев не играл защитой в линию, у него был ромб, со стоппером вверху и либеро внизу
4-42 придумали тогда, когда Романцев ещё не зал, что такое футбол, в силу возраста
Ну и третий: футбол придумал тоже не Романцев.


Спасибо мужик,просвятил!)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№20 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 16:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Ничья это проеб ?


Вчера любой результат кроме нашей победы не гуд однозначно, с вами тоже самое с точностью до наоборот. Ферштейн?))))


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№19 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
В товарняке, где Зе и Адриано выходили вместе, Зобнин бегал КПЗ слева.




Адриану бегал левым инсайдом, Зобнин бокс-ту-бокса играл


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№18 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:19) #
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Цитата: Mitrich
о хорошие для меня это ваш пpoeб.

Ничья это проеб ?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№17 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:17) #
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Цитата: vlees
Зобнин весь сезон играл на фланге и тут в 1 же игре в центр вернулся

В товарняке, где Зе и Адриано выходили вместе, Зобнин бегал КПЗ слева.
Регистрация: 22.09.2009
№16 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nickola
При Промесе в составе вряд ли бы вместе появились Зе Луиш и Андриано в первом же матче.

Угу. Зато появился бы Попов? Карера убирает Зобнина с фланга, и правильно - нехер ему там делать


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№15 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 16:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
А...хорошие предчувствия в какую строну хотелось бы в этой игре, Мити?
Привет.


Привет Серж.
Ну к чему такие вопросы когда все сам знаешь прекрасно?)))
Конечно хорошие для меня это ваш пpoeб.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№14 Написал: Nickola г. Тула (Сегодня, 16:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
syamtomov,
Тоже так думаю. При Промесе в составе вряд ли бы вместе появились Зе Луиш и Андриано в первом же матче.


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Мыши плакали, кололись, но все-равно продолжали жрать кактус!
Регистрация: 1.05.2006
№13 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 16:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Получается, что отсутствие Промеса Каррера хочет компенсировать появлением на поле 2-х агрессивных нападающих.

А какой еще был вариант? Вместо Промеса на фланг выпустить Жано?
Так он в центре лучше играет.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:10) #
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Цитата: Mitrich
У меня что вчера, что сегодня нет хороших предчувствий.

А...хорошие предчувствия в какую строну хотелось бы в этой игре, Мити?
Привет.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: Канада (Сегодня, 16:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если не пропустим в дебюте матча , то всё будет по - нашему !


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Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№10 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 16:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: hel
Слишком атакующий состав, то что надо Краснодару. Он себя как рыба в воде чувствует, когда соперник играет от атаки. Но все покажет игра.


В конце оговорка вовремя. У меня что вчера, что сегодня нет хороших предчувствий.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:58) #
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  •  (3)

Получается, что отсутствие Промеса Каррера хочет компенсировать появлением на поле 2-х агрессивных нападающих.
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: professional fan (Сегодня, 15:54) #
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online

hel,
С Ростовом путаешь
Регистрация: 29.01.2017
№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:52) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Играем по старой Романцевской 4-4-2?

Т.е. ты имеешь ввиду, что 4-4-2 придумал Сам Великий Романцев?
Открою три секркта: Романцев не играл защитой в линию, у него был ромб, со стоппером вверху и либеро внизу
4-42 придумали тогда, когда Романцев ещё не зал, что такое футбол, в силу возраста
Ну и третий: футбол придумал тоже не Романцев.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№6 Написал: ale Вятка (Сегодня, 15:50) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
интересно на самедова посмотреть и адриано )


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:45) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Зобнин весь сезон играл на фланге и тут в 1 же игре в центр вернулся :

Это настораживает. worried


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 15:43) #
  • -1
  •  (7)

охуительно


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:42) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Играем по старой Романцевской 4-4-2?


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 15:37) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Слишком атакующий состав, то что надо Краснодару. Он себя как рыба в воде чувствует, когда соперник играет от атаки. Но все покажет игра.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№1 Написал: vlees (Сегодня, 15:35) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Зобнин весь сезон играл на фланге и тут в 1 же игре в центр вернулся expressionless
Регистрация: 12.01.2017
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