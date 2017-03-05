"Локомотив" благодаря дублю Ари и голу Миранчука выиграл у "Крыльев Советов"

В матче 18-го тура чемпионата России "Крылья Советов" в Уфе принимали "Локомотив".



Чемпионат России



18 тур



"Крылья Советов" - "Локомотив" 0:3



Голы: Ари, 59, 71, Миранчук, 88



"Крылья Советов": Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.



"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари, (Майкон, 76).