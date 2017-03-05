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Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
14:24
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (30)
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (30)
14:04
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
13:26
Бикфалви опять делает результат (1)
Бикфалви опять делает результат (1)
"Локомотив" благодаря дублю Ари и голу Миранчука выиграл у "Крыльев Советов"
В матче 18-го тура чемпионата России "Крылья Советов" в Уфе принимали "Локомотив".
Чемпионат России
18 тур
"Крылья Советов" - "Локомотив" 0:3
Голы: Ари, 59, 71, Миранчук, 88
"Крылья Советов": Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари, (Майкон, 76).
Чемпионат России
18 тур
"Крылья Советов" - "Локомотив" 0:3
Голы: Ари, 59, 71, Миранчук, 88
"Крылья Советов": Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.
"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари, (Майкон, 76).
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