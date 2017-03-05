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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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"Локомотив" благодаря дублю Ари и голу Миранчука выиграл у "Крыльев Советов"

В матче 18-го тура чемпионата России "Крылья Советов" в Уфе принимали "Локомотив".

Чемпионат России

18 тур

"Крылья Советов" - "Локомотив" 0:3

Голы: Ари, 59, 71, Миранчук, 88

"Крылья Советов": Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев, (Кудряшов, 57), Паскуато, Глеб, (Садик, 70), Бато, Зуев, Родич.

"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук, (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари, (Майкон, 76).
Теги: Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 15:52
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18
(3)
№18 Написал: Бриг (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Голы Ари и Миранчука принесли Локомотиву крупную победу . КС, не показали сегодня внятной игры, и вероятно предстоит борьба за сохранение места в Премьер-Лиге.Ари как-то сник в Краснодаре, видимо по Москве тосковал..
Регистрация: 21.11.2016
№17 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: OgreGate
Локомоты за ум взялись?
ПиСи: А с Чуком им надо договориться - всем лучше будет

Договоримся. Подпишем.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№16 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Локомоты за ум взялись?
ПиСи: А с Чуком им надо договориться - всем лучше будет


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№15 Написал: net.81 (Сегодня, 16:14) #
  • +3
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Играли команды разного класса. Точнее играла одна- Локомотив, а Крылья отбивались или катали мяч от чужой штрафной до своего вратаря , который затем пулял его куда придётся. Уже какой год подряд после зимы Крылья просто неготовы.Чем они занимались два месяца -непонятно. Особенно слаба физическая подготовка. Ну, а поскольку игроки Крыльев невысокого мастерства( достаточно посмотреть на их точность передач даже в простых ситуациях), поэтому и была заметна разность в классе команд. Остаться Крыльям в суперлиге будет проблематично с такой игрой. Или не игрой, а бестолковым катанием мяча -кто больше сделает точных передач своему вратарю. Обидно за игру команды.
И ещё-игра в Уфе при пустых трибунах это для кого? Для руководства Крыльев как я понял.
bowtie wink imp
Регистрация: 23.04.2009
№14 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rusl0001
Кстати, 2 очка всего-то от 4го места. На данный момент.

Не забывай, что остальные команды тоже играют
Регистрация: 26.06.2008
№13 Написал: boralex саратов (Сегодня, 16:09) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!!! Ари - супер!! Мирон- хорош! Команда есть. Конечно это Крылья.. Очень определяющими будут два следующих тура.Удачи!!!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№12 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (6)
online

С победой Локо! Если в первом тайме заборы из все команды Крыльям еще помогали то во втором тайме после первого гола Локомотив смял соперника. Два матча а у Миранчука уже 2 гола и 1 голевая. Рубину надо было быть более сговорчивее. Летом его к себе отожмет либо Спартак либо Зенит.
Регистрация: 27.09.2015
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Команду с победой, Ари с почином.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№10 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:58) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой Паровозы! Мира хорош, гол+пас
Регистрация: 21.03.2011
№9 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 15:58) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, 2 очка всего-то от 4го места. На данный момент.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№8 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 15:57) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Стратег
С уверенной Победой! Чем Ари быкам не угодил?

Он когда выигрывает конкуренцию, то начинает на поле недорабатывать. В Спартаке была та же история.
Регистрация: 12.06.2016
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
С Победой Паровозы !!!Первый тайм раскачивались, второй -очень отличный !!! Три очка наши !!
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: vlees (Сегодня, 15:56) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Привет руководству Крыльев,уверен дома бы получше сыграли
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 15:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
С уверенной Победой! Чем Ари быкам не угодил?

Тем же, чем и Карпину. ХЗ.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:56) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хорошо, с победой братья-Паровозы. Ари с почином. Миранчук неплох .


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:56) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
хорошая победа! набираем дальше свои очки!
Регистрация: 9.11.2011
№2 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 15:55) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Желаю ему с Локо пробиться в этом сезоне в Еврокубки.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
С уверенной Победой! Чем Ари быкам не угодил?
Регистрация: 29.10.2010
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