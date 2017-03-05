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"Депортиво" в гостях победил "Спортинг"

В матче 26-го тура Ла Лиги "Спортинг" в Хихоне уступил "Депортиво".

Чемпионат Испании

26 тур

"Спортинг" Хихон - "Депортиво" 0:1

Голы: Москера, 45+1

"Спортинг" Хихон: Куэльяр, Дуглас (Чоп, 75), Канелья, Мере, Аморебьета, Весга, Альварес, Гомес (Родригес, 14 (Кастро, 66)), Кармона, Траоре, Бурги

"Депортиво": Люкс, Наварро, Аррибас, Сидней, Луизинью (Джон, 85), Хуанфран, Москера, Файр, Борхес, Чолак (Хиль, 57), Андоне (Хоселу, 66)

Предупреждения: Наварро, 45+4, Аррибас, 53, Москера, 59, Мере, 71, Весга, 72, Луизинью, 88, Канелья, 88, Хиль, 88
Теги: Спортинг Хихон Депортиво
Сегодня, 16:09
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