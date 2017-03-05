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15:55
Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
14:24
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (30)
Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах (30)
14:04
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
Александр Тарханов: последние 20 минут получились трудными, сказался недавний матч в Кубке России
13:26
Бикфалви опять делает результат (1)
Бикфалви опять делает результат (1)
"Депортиво" в гостях победил "Спортинг"
В матче 26-го тура Ла Лиги "Спортинг" в Хихоне уступил "Депортиво".
Чемпионат Испании
26 тур
"Спортинг" Хихон - "Депортиво" 0:1
Голы: Москера, 45+1
"Спортинг" Хихон: Куэльяр, Дуглас (Чоп, 75), Канелья, Мере, Аморебьета, Весга, Альварес, Гомес (Родригес, 14 (Кастро, 66)), Кармона, Траоре, Бурги
"Депортиво": Люкс, Наварро, Аррибас, Сидней, Луизинью (Джон, 85), Хуанфран, Москера, Файр, Борхес, Чолак (Хиль, 57), Андоне (Хоселу, 66)
Предупреждения: Наварро, 45+4, Аррибас, 53, Москера, 59, Мере, 71, Весга, 72, Луизинью, 88, Канелья, 88, Хиль, 88
Чемпионат Испании
26 тур
"Спортинг" Хихон - "Депортиво" 0:1
Голы: Москера, 45+1
"Спортинг" Хихон: Куэльяр, Дуглас (Чоп, 75), Канелья, Мере, Аморебьета, Весга, Альварес, Гомес (Родригес, 14 (Кастро, 66)), Кармона, Траоре, Бурги
"Депортиво": Люкс, Наварро, Аррибас, Сидней, Луизинью (Джон, 85), Хуанфран, Москера, Файр, Борхес, Чолак (Хиль, 57), Андоне (Хоселу, 66)
Предупреждения: Наварро, 45+4, Аррибас, 53, Москера, 59, Мере, 71, Весга, 72, Луизинью, 88, Канелья, 88, Хиль, 88
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