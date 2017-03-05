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Александр Глеб: получили три гола из-за собственных ошибок

Александр Глеб: получили три гола из-за собственных ошибокПолузащитник "Крыльев Советов" поделился мнением об игре против "Локомотива", рассказал о причинах неудачи и посетовал на невозможность проводить домашние игры в Самаре

- Что сегодня не получилось?

- В принципе, начали неплохо, конечно, отдали инициативу сопернику, глубоко садились и вследствие этого у "Локомотива" появлялись моменты. Я думаю, что это и была основная проблема, из-за того, что глубоко сидели, было сложно выходить из обороны в атаку. Я считаю, мы получили эти три гола из-за собственных ошибок, надо [играть] более внимательно, подсказывать друг другу.

- Было заметно, что по этому поводу и голкипер постоянно кричал, чтобы выходили. С чем всё-таки это связано, "Локомотив" так давил?

- Нет... Честно говоря, сам не знаю, с чем это связано. Тренер просил выжимать и встречать чуть выше центра, но почему-то садились. Из-за того, что выдергивались по одному, "Локомотив" передергивал и обстукивал нас. Надо было поджимать, играть более компактно... Ну что ж, разберём.

- Как оцениваете свою физическую готовность?

- Нормально оцениваю, хорошо себя чувствую. Конечно, жалко, что мы не дома играем, но имеем то, что имеем, надо из этой ситуации выходить. "Локомотив" сегодня победил по делу, доминировал, теперь надо разбирать ошибки, которые мы допустили, и готовиться к следующей игре.

- Несколько лет назад сто тысяч на Камп Ноу, а теперь полторы на Нефтянике в Уфе...

- Спасибо этим полутора тысячам, которые приехали поддержать нас. Обидно, что играем не дома, но в России всё-таки климат немного тяжеловатый. Ничего страшного, адаптируемся, будем готовиться к следующей игре, - приводит слова Александра Глеба Rusfootball.info
Теги: Глеб Крылья Советов
Сегодня, 16:56
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