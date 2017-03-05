Александр Глеб: получили три гола из-за собственных ошибок

Полузащитник "Крыльев Советов" поделился мнением об игре против "Локомотива", рассказал о причинах неудачи и посетовал на невозможность проводить домашние игры в Самаре- В принципе, начали неплохо, конечно, отдали инициативу сопернику, глубоко садились и вследствие этого у "Локомотива" появлялись моменты. Я думаю, что это и была основная проблема, из-за того, что глубоко сидели, было сложно выходить из обороны в атаку. Я считаю, мы получили эти три гола из-за собственных ошибок, надо [играть] более внимательно, подсказывать друг другу.- Нет... Честно говоря, сам не знаю, с чем это связано. Тренер просил выжимать и встречать чуть выше центра, но почему-то садились. Из-за того, что выдергивались по одному, "Локомотив" передергивал и обстукивал нас. Надо было поджимать, играть более компактно... Ну что ж, разберём.- Нормально оцениваю, хорошо себя чувствую. Конечно, жалко, что мы не дома играем, но имеем то, что имеем, надо из этой ситуации выходить. "Локомотив" сегодня победил по делу, доминировал, теперь надо разбирать ошибки, которые мы допустили, и готовиться к следующей игре.- Спасибо этим полутора тысячам, которые приехали поддержать нас. Обидно, что играем не дома, но в России всё-таки климат немного тяжеловатый. Ничего страшного, адаптируемся, будем готовиться к следующей игре, - приводит слова Александра Глеба