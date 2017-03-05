Стивен Джеррард: "Ливерпулю" необходимо выходить в Лигу чемпионов

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что "Ливерпуль" обязан попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



"Ливерпуль" получил преимущество в лице Клоппа, и теперь для них жизненно важно квалифицироваться в Лигу чемпионов. Лучшие игроки хотят выступать в этом турнире, поэтому для укрепления состава летом необходимо выходить в Лигу чемпионов", - цитирует Джеррарда BT Sport.