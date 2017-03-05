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Стивен Джеррард: "Ливерпулю" необходимо выходить в Лигу чемпионов
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что "Ливерпуль" обязан попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
"Ливерпуль" получил преимущество в лице Клоппа, и теперь для них жизненно важно квалифицироваться в Лигу чемпионов. Лучшие игроки хотят выступать в этом турнире, поэтому для укрепления состава летом необходимо выходить в Лигу чемпионов", - цитирует Джеррарда BT Sport.
"Ливерпуль" получил преимущество в лице Клоппа, и теперь для них жизненно важно квалифицироваться в Лигу чемпионов. Лучшие игроки хотят выступать в этом турнире, поэтому для укрепления состава летом необходимо выходить в Лигу чемпионов", - цитирует Джеррарда BT Sport.
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