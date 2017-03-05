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Бикфалви опять делает результат (1)
Бикфалви опять делает результат (1)
Дубль Кейна помог "Тоттенхэму" обыграть "Эвертон"
В матче 27-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" принимал на своём поле "Эвертон".
Чемпионат Англии
27 тур
"Тоттенхэм" - "Эвертон" 3:2
Голы: Кейн, 26, 58, Лукаку, 85, Алли, 90, Валенсия, 90+1
"Тоттенхэм": Льорис - Вертонген, Дэвис, Уокер, Алдервейрелд - Дембеле, (Уинкс, 82), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Алли - Кейн, (Янссен, 90).
"Эвертон": Роблес - Уильямс, Бейнс, Коулмэн, Фунес Мори - Бэрри, (Маккарти, 68), Шнайдерлин, Баркли, Гуэйе, (Валенсия, 86), Дэвис, (Миральяс, 68), - Лукаку.
Предупреждения: Гуэйе, 36, Дембеле, 80
Чемпионат Англии
27 тур
"Тоттенхэм" - "Эвертон" 3:2
Голы: Кейн, 26, 58, Лукаку, 85, Алли, 90, Валенсия, 90+1
"Тоттенхэм": Льорис - Вертонген, Дэвис, Уокер, Алдервейрелд - Дембеле, (Уинкс, 82), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Алли - Кейн, (Янссен, 90).
"Эвертон": Роблес - Уильямс, Бейнс, Коулмэн, Фунес Мори - Бэрри, (Маккарти, 68), Шнайдерлин, Баркли, Гуэйе, (Валенсия, 86), Дэвис, (Миральяс, 68), - Лукаку.
Предупреждения: Гуэйе, 36, Дембеле, 80
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