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Бикфалви опять делает результат (1)
Бикфалви опять делает результат (1)
Руди Гарсия претендует на должность главного тренера "Барселоны"
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике по окончании сезона покинет сезон.
Руководство каталонского клуба уже начало искать замену испанскому специалисту. На эту должность рассматривается наставник "Марселя" Руди Гарсия, сообщает AS.
Ранее была информация, что "Барселону" могут возглавить Рональд Куман, Хорхе Сампаоли или Маурисио Почеттино.
Руководство каталонского клуба уже начало искать замену испанскому специалисту. На эту должность рассматривается наставник "Марселя" Руди Гарсия, сообщает AS.
Ранее была информация, что "Барселону" могут возглавить Рональд Куман, Хорхе Сампаоли или Маурисио Почеттино.
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