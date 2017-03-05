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Игорь Шалимов: результатом удовлетворены, потому что мы два раза проигрывали
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча со "Спартаком".
"Никаких мыслей сразу после игры нет. Результатом удовлетворены, потому что мы два раза проигрывали. Почему проигрывали – будем разбираться. В концовке встречи мы остались в меньшинстве, добавилось травмированных. Газинский подвернул голеностоп, а о характере травмы Смолова узнаем позже.
Нам нужно было отыгрываться, поэтому мы сделали ранние три замены. Дальнейшее – стечение обстоятельств. Потеря Газинского конечно была ощутимой, потому что выбыл ведущий игрок центральной зоны. Вместо него вышел парень, для которого этот матч стал лишь вторым. Он не успел размяться и, естественно, мы на поле что-то потеряли. Не в обиду Жигулеву, но это нормально. Сейчас будем выяснять характер травм футболистов, может быть, все будет нормально", - сказал Шалимов.
"Никаких мыслей сразу после игры нет. Результатом удовлетворены, потому что мы два раза проигрывали. Почему проигрывали – будем разбираться. В концовке встречи мы остались в меньшинстве, добавилось травмированных. Газинский подвернул голеностоп, а о характере травмы Смолова узнаем позже.
Нам нужно было отыгрываться, поэтому мы сделали ранние три замены. Дальнейшее – стечение обстоятельств. Потеря Газинского конечно была ощутимой, потому что выбыл ведущий игрок центральной зоны. Вместо него вышел парень, для которого этот матч стал лишь вторым. Он не успел размяться и, естественно, мы на поле что-то потеряли. Не в обиду Жигулеву, но это нормально. Сейчас будем выяснять характер травм футболистов, может быть, все будет нормально", - сказал Шалимов.
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