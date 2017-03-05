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Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол!
Ветеран "Спартака" поделился своими впечатлениями от игры своей бывшей команды против ФК "Краснодар", а также от матча ЦСКА с "Зенитом".
– Какие впечатления оставил матч со "Спартаком"?
– Впечатления исключительно хорошие. Я смотрел "ЦСКА" – "Зенит", и отличия громадные – сегодня я увидел футбол двух команд. Ребята выложились и играли для народа, для болельщиков. Много опасных моментов, интрига футбольная, пенальти и 2:2. Единственное, что меня поразило или огорчило, это ошибка судьи – пенальти не было. Когда была борьба между Кутеповым и Смоловым, когда они метров 15 бежали в обнимку, там можно было дать одиннадцатиметровый. Но Комбаров в той ситуации не трогал соперника. За что он дал пенальти? Можно ли давать пенальти за испуг соперника? Это была симуляция со стороны Гранквиста.
– "Спартак" все же не сумел победить. Чего не хватило?
– Надо учитывать, что "Спартак" играл на выезде. Это немаловажный факт. "Краснодар" – не самая плохая команда Премьер-лиги играла дома на полном стадионе. Но выделять сильнейшего не буду, чтобы не обижать команды. А вчера был безобразный футбол в исполнении, как у нас любят говорить, топ-клубов РФПЛ. Какие они топ-клубы, когда они пешком по полю ходят? Сегодня был футбол. Побольше бы таких игр в исполнении разных команд.
– Каррера впервые провел межсезонную подготовку самостоятельно со "Спартаком". Изменилось ли что-то в игре команды?
– Я много раз говорил, что "Спартак" сейчас хорош коллективом. В команде появилась командная игра. Это много значит: есть дисциплина, есть все остальное. Это работа Карреры! Он объединил ребят и показал им курс, куда идти: не просто два часа бегать за фантиками, а играть в футбол для своих болельщиков. Сама команда "Спартак" сейчас играет за Карреру. Вы посмотрите, какие отношения у команды и тренерского штаба? Там дружный коллектив, чего раньше и близко в "Спартаке" не было.
Но я бы еще и поблагодарил селекционеров команды, которые хорошо поработали на рынке. Я хочу сказать, что пришедшие игроки могут делать погоду в индивидуальном плане. Не было Промеса? Пожалуйста – появился Луис Адриано. Я наконец увидел в "Спартаке" людей, которые пришли играть в футбол. Это много значит. У нас в России появилась очень симпатичная и интересная команда, на которую интересно посмотреть. Даже Шалимов, зная его характер, наблюдал за игрой и не ожидал от "Спартака" такой прыти.
Ребята в целом все молодцы. Я ставлю по "пятерке" ребятам, они показали отличный уровень: и "Спартак", и "Краснодар". Порадовали!
Источник: www.rusfootball.info
– Какие впечатления оставил матч со "Спартаком"?
– Впечатления исключительно хорошие. Я смотрел "ЦСКА" – "Зенит", и отличия громадные – сегодня я увидел футбол двух команд. Ребята выложились и играли для народа, для болельщиков. Много опасных моментов, интрига футбольная, пенальти и 2:2. Единственное, что меня поразило или огорчило, это ошибка судьи – пенальти не было. Когда была борьба между Кутеповым и Смоловым, когда они метров 15 бежали в обнимку, там можно было дать одиннадцатиметровый. Но Комбаров в той ситуации не трогал соперника. За что он дал пенальти? Можно ли давать пенальти за испуг соперника? Это была симуляция со стороны Гранквиста.
– "Спартак" все же не сумел победить. Чего не хватило?
– Надо учитывать, что "Спартак" играл на выезде. Это немаловажный факт. "Краснодар" – не самая плохая команда Премьер-лиги играла дома на полном стадионе. Но выделять сильнейшего не буду, чтобы не обижать команды. А вчера был безобразный футбол в исполнении, как у нас любят говорить, топ-клубов РФПЛ. Какие они топ-клубы, когда они пешком по полю ходят? Сегодня был футбол. Побольше бы таких игр в исполнении разных команд.
– Каррера впервые провел межсезонную подготовку самостоятельно со "Спартаком". Изменилось ли что-то в игре команды?
– Я много раз говорил, что "Спартак" сейчас хорош коллективом. В команде появилась командная игра. Это много значит: есть дисциплина, есть все остальное. Это работа Карреры! Он объединил ребят и показал им курс, куда идти: не просто два часа бегать за фантиками, а играть в футбол для своих болельщиков. Сама команда "Спартак" сейчас играет за Карреру. Вы посмотрите, какие отношения у команды и тренерского штаба? Там дружный коллектив, чего раньше и близко в "Спартаке" не было.
Но я бы еще и поблагодарил селекционеров команды, которые хорошо поработали на рынке. Я хочу сказать, что пришедшие игроки могут делать погоду в индивидуальном плане. Не было Промеса? Пожалуйста – появился Луис Адриано. Я наконец увидел в "Спартаке" людей, которые пришли играть в футбол. Это много значит. У нас в России появилась очень симпатичная и интересная команда, на которую интересно посмотреть. Даже Шалимов, зная его характер, наблюдал за игрой и не ожидал от "Спартака" такой прыти.
Ребята в целом все молодцы. Я ставлю по "пятерке" ребятам, они показали отличный уровень: и "Спартак", и "Краснодар". Порадовали!
Источник: www.rusfootball.info
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