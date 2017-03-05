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Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол!

Валерий Рейнгольд: какие "Зенит" и ЦСКА топ-клубы, когда пешком по полю ходят? Вот сегодня был футбол!Ветеран "Спартака" поделился своими впечатлениями от игры своей бывшей команды против ФК "Краснодар", а также от матча ЦСКА с "Зенитом".

– Какие впечатления оставил матч со "Спартаком"?
– Впечатления исключительно хорошие. Я смотрел "ЦСКА" – "Зенит", и отличия громадные – сегодня я увидел футбол двух команд. Ребята выложились и играли для народа, для болельщиков. Много опасных моментов, интрига футбольная, пенальти и 2:2. Единственное, что меня поразило или огорчило, это ошибка судьи – пенальти не было. Когда была борьба между Кутеповым и Смоловым, когда они метров 15 бежали в обнимку, там можно было дать одиннадцатиметровый. Но Комбаров в той ситуации не трогал соперника. За что он дал пенальти? Можно ли давать пенальти за испуг соперника? Это была симуляция со стороны Гранквиста.

– "Спартак" все же не сумел победить. Чего не хватило?
– Надо учитывать, что "Спартак" играл на выезде. Это немаловажный факт. "Краснодар" – не самая плохая команда Премьер-лиги играла дома на полном стадионе. Но выделять сильнейшего не буду, чтобы не обижать команды. А вчера был безобразный футбол в исполнении, как у нас любят говорить, топ-клубов РФПЛ. Какие они топ-клубы, когда они пешком по полю ходят? Сегодня был футбол. Побольше бы таких игр в исполнении разных команд.

– Каррера впервые провел межсезонную подготовку самостоятельно со "Спартаком". Изменилось ли что-то в игре команды?
– Я много раз говорил, что "Спартак" сейчас хорош коллективом. В команде появилась командная игра. Это много значит: есть дисциплина, есть все остальное. Это работа Карреры! Он объединил ребят и показал им курс, куда идти: не просто два часа бегать за фантиками, а играть в футбол для своих болельщиков. Сама команда "Спартак" сейчас играет за Карреру. Вы посмотрите, какие отношения у команды и тренерского штаба? Там дружный коллектив, чего раньше и близко в "Спартаке" не было.

Но я бы еще и поблагодарил селекционеров команды, которые хорошо поработали на рынке. Я хочу сказать, что пришедшие игроки могут делать погоду в индивидуальном плане. Не было Промеса? Пожалуйста – появился Луис Адриано. Я наконец увидел в "Спартаке" людей, которые пришли играть в футбол. Это много значит. У нас в России появилась очень симпатичная и интересная команда, на которую интересно посмотреть. Даже Шалимов, зная его характер, наблюдал за игрой и не ожидал от "Спартака" такой прыти.

Ребята в целом все молодцы. Я ставлю по "пятерке" ребятам, они показали отличный уровень: и "Спартак", и "Краснодар". Порадовали!

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Рейнгольд Спартак Краснодар
Сегодня, 21:35
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22
(8)
№22 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:18) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: висмар
Смолов 15 метров бежал в обнимку с Кутеповым

Смолов убегал от Кутепова, Кутепов выставил руку. Если бы Смолов бежал дальше и нарвался бы на толчок или задержку рукой, был бы чистый пеналь. Но Смолов сам первым схватил Кутепова за руку, т.е. нарушение было с его стороны.
Регистрация: 22.09.2009
№21 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:16) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Маразм у деда развивается, вот что.
Во-первых, скорости в матче ЦСКА-Зенит были высокие(для нашего чемпа).
Во-вторых, пенальти на Гранквисте был.

Протри очки, не отличишь куй от кочки. Симуляция бородатого мерина, за который ваш пидерский судьишка должен был давать желтую.
Регистрация: 2.08.2010
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Дедушка Ре тоже топ


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:15) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Хитрый Лис
пенальти на Гранквисте был.

Разумеется, в штрафной Краснодара. Плюс карточка.
Регистрация: 22.09.2009
№18 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Маразм у деда развивается, вот что.
Во-первых, скорости в матче ЦСКА-Зенит были высокие(для нашего чемпа).
Во-вторых, пенальти на Гранквисте был.

а что дедку надо...он правнуков и то по имени не помнит... вот зраза- по моему ему пишит текст - лепёха!!!
Регистрация: 20.10.2012
№17 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 22:02) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Skyline
а назвать конюшню топ клубом.. ну это мазохизм...


Чего это ты так их обижаешь? Они действующие чемпионы и это при отсутствии мюллеровской бездонной денежной бочки. Однозначно топ-клуб. Но по меркам России.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№16 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
...что меня поразило или огорчило, это ошибка судьи – пенальти не было...
ВАЛЕРИЙ РЕЙНГОЛЬД не был-бы Рейнгольдом, если-бы согласился smile
Регистрация: 15.12.2013
№15 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:01) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCD 1923
Цитата: Skyline
Зенит Топ клуб по нашим меркам. чего не сказать про Спартак. который все живет прошлым.

Конечно Спартак помнит свое прошлое, Зенит же не может жить тем, чего не было по определению.

пердивное дерьмо никто не спрашивал. ваш удел это пердив убогие мусора


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№14 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:00) #
  • +5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Skyline
Зенит Топ клуб по нашим меркам. чего не сказать про Спартак. который все живет прошлым.

Конечно Спартак помнит свое прошлое, Зенит же не может жить тем, чего не было по определению.
Регистрация: 19.10.2008
№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:58) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Маразм у деда развивается, вот что.
Во-первых, скорости в матче ЦСКА-Зенит были высокие(для нашего чемпа).
Во-вторых, пенальти на Гранквисте был.
Регистрация: 19.03.2010
№12 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:54) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
на вопрос ответишь?

еще раз для тугих глухи и идиотов. последние 15 лет наглядно показывают кто что представляет в нашем футболе. Зенит Топ клуб по нашим меркам. чего не сказать про Спартак. который все живет прошлым.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№11 Написал: vlees (Сегодня, 21:52) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
старй мразматик. да же у топ клубов бывают черные дни. барсу вон в париже вынесли вперед ногами. и что она не топ клуб?
а назвать конюшню топ клубом.. ну это мазохизм...

А что конюшня не топ клуб по меркам рфпл?они 3 раза за 4 года выиграли чемпионат,зенит тогда вообще хyйня из под ногтей
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: К.А.
Цитата: Skyline
а назвать конюшню топ клубом.. ну это мазохизм...

так он и сказал что бомжатня и конюшня-уг.в чем он не прав?

скажика мне. а когда это свинарня стала топ клубом? с начала века вы средненький клуб не больше того.
что показывает внутренний чемп и еврокубки откуда вы вылетаете от всяких клубов из деревни

на вопрос ответишь?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:50) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: Skyline
а назвать конюшню топ клубом.. ну это мазохизм...

так он и сказал что бомжатня и конюшня-уг.в чем он не прав?

скажика мне. а когда это свинарня стала топ клубом? с начала века вы средненький клуб не больше того.
что показывает внутренний чемп и еврокубки откуда вы вылетаете от всяких клубов из деревни


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: висмар рф 06 (Сегодня, 21:50) #
  • +3
  •  (7)
online

они метров 15 бежали в обнимку, там можно было дать одиннадцатиметровый. Но Комбаров в той ситуации не трогал соперника. За что он дал пенальти? Можно ли давать пенальти за испуг соперника?


Смолов 15 метров бежал в обнимку с Кутеповым, а потом испугался и подумал "зачем я бегу с ним в обнимку, что-то тут не чисто" и решил упасть


--------------------
Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (10)
online

Откуда у нас топ-клубы!? Топ-клуб это ЦСКА по баскетболу вот это топ! relaxed
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:49) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
...а если дать четвертак,
то он сыграет вам не так...

короче - дедку понравилось,
а это главные= шас кефир, клистир и тёплый сортир...
Регистрация: 20.10.2012
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:48) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
а назвать конюшню топ клубом.. ну это мазохизм...

так он и сказал что бомжатня и конюшня-уг.в чем он не прав?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:46) #
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
старй мразматик. да же у топ клубов бывают черные дни. барсу вон в париже вынесли вперед ногами. и что она не топ клуб?
а назвать конюшню топ клубом.. ну это мазохизм...


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (10)
online

А с каких пор звание "топ-клуб" по качеству игры присваивают?((( тогда щас Ростов топ-клуб? Старость....
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: висмар рф 06 (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (14)
online

Совсем плох стал старик


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Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
№1 Написал: tuner (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Ростов»
Потому и топ-клубы, что поле топчут. Почти как в старой песне: "...Топ, топ, топает топ-клуб..."!
Регистрация: 29.08.2015
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