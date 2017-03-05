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"Гамбург" с минимальным счетом обыграл "Герту"
"Гамбург" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Германии обыграл "Герту" - 1:0.
Чемпионат Германии
23 тур
"Гамбург" - "Герта" 1:0
Голы: Экдаль, 77
"Гамбург": Адлер, Дикмайер, Острцолек, Пападопулос, Юнг, Соуза (Сакаи, 73), Мюллер, Экдаль, Холтби (Костич, 57), Хант (Грегорич, 89), Вуд
"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Штарк (Дуда, 52), Лангкамп, Брукс, Харагуси (Эшвайн, 84), Шелбред, Дарида, Ибишевич, Калу
Предупреждения: Штарк, 41, Пападопулос, 55, Дарида, 64
Чемпионат Германии
23 тур
"Гамбург" - "Герта" 1:0
Голы: Экдаль, 77
"Гамбург": Адлер, Дикмайер, Острцолек, Пападопулос, Юнг, Соуза (Сакаи, 73), Мюллер, Экдаль, Холтби (Костич, 57), Хант (Грегорич, 89), Вуд
"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Штарк (Дуда, 52), Лангкамп, Брукс, Харагуси (Эшвайн, 84), Шелбред, Дарида, Ибишевич, Калу
Предупреждения: Штарк, 41, Пападопулос, 55, Дарида, 64
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