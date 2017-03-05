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Самуэль Юмтити: мне жаль, что Луис Энрике покинет "Барселону"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити прокомментировал победу над "Сельтой" (5:0), а также высказался о предстоящем матче с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Матч с ПСЖ будет отличаться от встречи с "Сельтой". Но мы должны выйти на поле с таким же настроем как сегодня. Мне жаль, что Луис Энрике покинет "Барселону". Я ему очень благодарен, ведь это он захотел увидеть меня здесь", - цитирует Юмтити официальный сайт "Барселоны".
Теги: Энрике Барселона
Вчера, 23:08
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