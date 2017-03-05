Ромелу Лукаку: пока меня трудно сравнивать с Суаресом и Ибрагимовичем

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку рассказал, что хочет сыграть в Лиге чемпионов. По словам бельгийца, он пока не вышел на один уровень с известными форвардами.



"Пока меня трудно сравнивать с Суаресом и Ибрагимовичем. Они хорошо зарекомендовали себя в матчах Лиги чемпионов. Лига чемпионов - это лучший шанс доказать, что я отношусь к этой группе нападающих. Я уже один из лучших форвардов в АПЛ, но в ближайшем будущем я хочу показать себя на большой сцене", - цитирует Лукаку Sky Sports.