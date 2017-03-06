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Сергей Семак: играть в Грозном всегда сложно, а выигрывать - тем более

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак высказался после матча премьер-лиги с "Тереком" (1:0).

"Матч был очень тяжелым, нам пришлось сложновато. Мы тренировались в последнее время на искусственном газоне, ребята подсели в какой-то период времени, а "Терек" играл активно, прессинговал на протяжении всего матча.

Перетерпели, знали, что момент у нас будет, и рады, что смогли добиться победы. Играть в Грозном всегда сложно, а выигрывать - тем более", - передает слова Семака официальный сайт "Терека".
Теги: Семак Уфа
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