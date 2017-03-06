В Англии опасаются Сердара Азмуна в преддверии матча "Ростов" - "МЮ"

Британский интернет-портал Sky Sports посвятил заметку нападающему "Ростова" Сердару Азмуну в преддверии противостояния ростовчан с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы.Британцы выложили видео двух голов Азмуна в матче 18-го тура РФПЛ с "Томью" (6:0) и отметили, что болельщики и СМИ дали Сердару прозвище "иранский Месси"."Ростовской команде не удалось преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, но Азмун впечатлил, отметившись голами в ворота "Атлетико" и "Баварии". "Ростов" не знает поражений с ноября, а Азмун забил семь голов в последних десяти матчах. Он будет опасен во время визита "Манчестер Юнайтед" в Россию", - отмечает издание.