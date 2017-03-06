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Геннадий Орлов: Кокорин - шалопай, но, думаю, он еще повзрослеет

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем "Зенита" Александре Кокорине.

"Саша Кокорин - добрый парень. Но он до сих пор шалопай, инфантильный. Думаю, что он еще повзрослеет", - цитирует Орлова "Матч ТВ".
Теги: Кокорин Орлов
Сегодня, 02:32
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