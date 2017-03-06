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СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза

"Спартак" намерен продлить соглашение с главным тренером команды Массимо Каррерой, передают "Известия".

Сообщается, что стороны уже приступили к обсуждению условий пролонгации контракта и даже достигли принципиального согласия о подписании документа. Руководство "Спартака" готово заключить с Каррерой долгосрочный контракт и существенно повысить зарплату 52-летнего специалиста вне зависимости от итогового места красно-белых в чемпионате России.

Как сообщил источник издания, согласно новому договору ежегодный оклад итальянского специалиста может составить порядка €3 млн без учета бонусов и премиальных. Отметим, что по условиям нынешнего контракта, срок действия которого истекает летом 2018 года, Каррера получает в два раза меньше - около €1,5 млн за сезон.

- В "Спартаке" все - от футболистов до высшего руководства - удовлетворены работой Массимо Карреры на посту главного тренера, - рассказал источник.
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 08:58
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№36 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:07) #
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online

Цитата: сектант
Цитата: Брюзга
Игры то искрометной нет. Или уж синица в руках? )Не брюзжи!))))у Спартака сейчас лучшая игра чем у какой то либо другой команды из России!Вчера сыграли с очень сильным Краснодаром на выезде и были ближе к победе!Искрометная игра это к Челси или Барсе)))Но не к РФПЛ.


Всё хорошо, конечно. Только очков то сколько привезли? )
Регистрация: 6.10.2009
№35 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:07) #
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online

Цитата: капля никотина

за тренера прописываются отступные???

Смысла нет, футболиста за произвольный разрыв контракта УЕФА может посадить на большой выкуп или дискву (как одного бывшего негра в ЧР).
А про тренеров я такое не слышал. Только стандартная неустойка. Тренерами пока еще не торгуют.
Регистрация: 22.09.2009
№34 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Сразу трех не заменит,

Еще и Глушак под вопросом, выйдет Промес... Много что поменяться может.


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№33 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:02) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
чем?????чемпионством????кубко
м России ????Лигой чемпионов????если это правда,то Федун профан...

игрой, которую показывает команда и своим достойным поведением, без тупости и дурости, как у Карпина, без хамства, как у Якина, толерантности и излишней терпимости ко всему, как у Аленичева!
а дальше время покажет!
Регистрация: 23.03.2009
№32 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Цитата: ckorp
Вот поглядим кто кого - Бердыев ... Карреру, или наоборот, вот и вопрос тогда можно будет обсудить.

а что глядеть 15 октября 1-0 !! Уже был матч !!

Цитата: ckorp
а потом и уйдет в родные стены, в Европу. Каждый хочет расти в профессии

Не дума что прям сразу ему предложит контракт команда уровня ЛЧ с финансовыми возможностями больше чем у Спартака ... смысл ему уходить в Европу в "помойку какую то" и бороться за выживание, если тут еврокубки, медали маячат, каждый год ?
А в этот первый год его карьеры навряд ли условный Ювентус его позовет .... так что думаю года 2-3 точно будет в Спартаке он, а дальше посмотрим может и задержится на более долгий срок ...


Наверное, почти каждый болельщик Спартака хочет, чтобы Каррера остался подольше, и даже если бы в этом году не было бы очников с Ростовом, значит были бы в следующем, а как все знают один раз не....

Посмотрим, может и задержится, что у него в голове знает он сам и Господь Бог... да, может быть, и сам Каррера пока не знает.
Регистрация: 9.11.2010
№31 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:00) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Батька
хочется посмотреть в деле - Тигиева, Джикию и Боккетти в следующей игре.

Сразу трех не заменит, но Боккетти, наверное, поставит и Джикию вместо Ещенко.
Регистрация: 22.09.2009
№30 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
Сильный специалист, и очень адекватный человек в отличии от большинства болельщиков команды которую он тренирует

+++
Регистрация: 9.11.2010
№29 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
и очень адекватный человек в отличии от большинства болельщиков команды которую он тренирует

То ли дело у бомжей, что тренер, что дураки, то есть игроки - датский вратарь, Бздюба-карманник, голубая Молли и прочие Топорены, что их фаерасты, что комментаторы-орловы, что Песбороды-свистки - все одним говном мазаны. И что характерно, только друг друга винят! Орлов-Кокорена, фаерасты - орлова, капитан команды - "дебилов" с фаерами, все вместе - брехливого Плаческу... Все в говне и все счастливы


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№28 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 10:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Сильный специалист, и очень адекватный человек в отличии от большинства болельщиков команды которую он тренирует
Регистрация: 22.08.2007
№27 Написал: Игорёк (Сегодня, 10:41) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
TM_Rostov,
после окончания чемпионата может оказаться поздно,чем больше будет таких тренеров в нашем чемпионате,тем он будет сильнее и интересней
Регистрация: 1.01.2017
№26 Написал: Батька (Сегодня, 10:37) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: ckorp
Вот поглядим кто кого - Бердыев ... Карреру, или наоборот, вот и вопрос тогда можно будет обсудить.

а что глядеть 15 октября 1-0 !! Уже был матч !! Спартак выиграл !

Цитата: ckorp
а потом и уйдет в родные стены, в Европу. Каждый хочет расти в профессии

Не дума что прям сразу ему предложит контракт команда уровня ЛЧ с финансовыми возможностями больше чем у Спартака ... смысл ему уходить в Европу в "помойку какую то" и бороться за выживание, если тут еврокубки, медали маячат, каждый год ?
А в этот первый год его карьеры навряд ли условный Ювентус его позовет .... так что думаю года 2-3 точно будет в Спартаке он, а дальше посмотрим может и задержится на более долгий срок ...
Регистрация: 9.09.2016
№25 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 10:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошая идея,а то спокойно может свалить например в Ювентус,после того как Аллегри в Арсенал перейдет.
Регистрация: 15.06.2016
№24 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Цитата: ckorp
Так что, не долго музыка играла... Конечно предложат скоро ему работу в Европе...

Цитата: TM_Rostov
Не соглашусь, что любая..

Угу. Оба друг с другом согласны, а фразы - взаимоисключающие
ПиСи: а Бердыев сейчас тренер? smile

А хто ж, як нэ трэнэр? Каррере сейчас как воздух нужен результат хороший в Спартаке, и он его будет по мере сил держать, а потом и уйдет в родные стены, в Европу. Каждый хочет расти в профессии. Вот поглядим кто кого - Бердыев ... Карреру, или наоборот, вот и вопрос тогда можно будет обсудить.
Регистрация: 9.11.2010
№23 Написал: procop (Сегодня, 10:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TM_Rostov
Лучше бы после окончания чемпа... Если возьмет чемпионство , то можно и в три раза повысить...

Выскажу свое мнение: тренер Спартака заслуживает уважения, хотя бы за то что не плачется на судейство, не обвиняет игроков и работу работает... Сейчас тот редкий случай в Спартаке, когда тренер устраивает всех - и болел и футболистов и руководство... Проверка на прочность такой всеохватывающей любви наступит, когда в команде будет спад ...

Но , еще раз скажу, что с тренером Спартаку повезло...

blush
Регистрация: 27.11.2016
№22 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:06) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
за тренера прописываются отступные???

Могут и прописать, вполне.


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№21 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (6)
online

за тренера прописываются отступные???
Регистрация: 3.03.2007
№20 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:02) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и правильно! Капелло, ведь в пример никто не ставит.
А еще бы на месте итальянца, я бы своих юристов попросил, при расторжении контракта чтобы выплатили неустойку в размере не менее 5-ть евролямов. Для подстраховки.


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№19 Написал: Батька (Сегодня, 10:01) #
  • +6
  •  (6)
online

Хороший ход, но надо конечно с обороной что то делать ... Ещенко, Таски и Комбаров конечно чудаки, был вчера на стадионе, столько атак через них прошло ужас, не успевают, 1 в 1 проигрывают, в атаке конечно что то бегают, но тоже все подачи в небо, навесов много было но точных раз-два да обчелся .... хочется посмотреть в деле - Тигиева, Джикию и Боккетти в следующей игре.
Регистрация: 9.09.2016
№18 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:01) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
Игры то искрометной нет. Или уж синица в руках? )


Каррера в Спартаке только первый год.
Сейчас состав "почистить" и игру "поставить" - 2 года минимум.
Вот через два года можно судить об эстетике и искромётности.
Регистрация: 14.04.2008
№17 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 09:59) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Удачная рокировка, что и говорить.
Регистрация: 6.12.2014
№16 Написал: OgreGate (Сегодня, 09:59) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Так что, не долго музыка играла... Конечно предложат скоро ему работу в Европе...

Цитата: TM_Rostov
Не соглашусь, что любая..

Угу. Оба друг с другом согласны, а фразы - взаимоисключающие
ПиСи: а Бердыев сейчас тренер? smile


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№15 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 09:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
— Под руководством Массимо Карреры "Спартак" действительно преобразился. Во-первых, красно-белые показывают хороший зрелищный футбол, во-вторых, в коллективе царит прекрасная атмосфера, ну и в-третьих, всё это в совокупности приносит результат. Москвичи лидируют в чемпионате России, имеют неплохой отрыв от ближайших преследователей, и есть такое ощущение, что сбавлять обороты спартаковцы не намерены. Всё это — заслуга Массимо Карреры, который прекрасно справляется со своей работой. Клубу действительно пора задуматься о продлении контракта со специалистом. Ничего удивительного нет и в том, что финансовые условия нового договора станут более выгодными для итальянца — он этого заслужил. Мостовой А.
Регистрация: 21.10.2013
№14 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:56) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: TM_Rostov
Цитата: OgreGate
Да сейчас любая команда РПЛ подписав такого Кареру от счастья плясать будет - это вам не Пельмень-Пингвинский и не Плаческу


Не соглашусь, что любая..

1. у Ростова есть Бердыев..
2. Что будет делать Каррера в Крыльях Советов или, например, в Томи?

Более менее с финансовым благополучием может быть, но уж точно не любая..

Да и на мой взгляд Спартак последняя команда у него в нашем чемпе.. Скорее всего уже летом поступят предложения из Италии либо из других чемпов Европы.. И даже если Спартак выйдет в ЛЧ , то не факт , что ему не предложат в Европе клуб , кто также будет играть в ЛЧ

Так что, не долго музыка играла... Конечно предложат скоро ему работу в Европе... если, конечно, будет видна стабильность в его работе со знаком "+".
Регистрация: 9.11.2010
№13 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 09:52) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: OgreGate
Да сейчас любая команда РПЛ подписав такого Кареру от счастья плясать будет - это вам не Пельмень-Пингвинский и не Плаческу


Не соглашусь, что любая..

1. у Ростова есть Бердыев..
2. Что будет делать Каррера в Крыльях Советов или, например, в Томи?

Более менее с финансовым благополучием может быть, но уж точно не любая..

Да и на мой взгляд Спартак последняя команда у него в нашем чемпе.. Скорее всего уже летом поступят предложения из Италии либо из других чемпов Европы.. И даже если Спартак выйдет в ЛЧ , то не факт , что ему не предложат в Европе клуб , кто также будет играть в ЛЧ
Регистрация: 21.09.2015
№12 Написал: s.lysakov56 (Сегодня, 09:41) #
  • -1
  •  (1)

Ну откуда эти " источники" все знают? И что за источник? Короче, вранье беззастенчивое.
Регистрация: 12.09.2014
№11 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 09:35) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
чем?????чемпионством????кубко
м России ????Лигой чемпионов????если это правда,то Федун профан...

Заслужил НАШЕЙ ЛЮБОВЬЮ!
Регистрация: 11.06.2016
№10 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 09:32) #
  • -8
  •  (12)

Цитата: m7rf_2
Заслужил, если это правда.

чем?????чемпионством????кубко
м России ????Лигой чемпионов????если это правда,то Федун профан...
Регистрация: 22.11.2014
№9 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 09:32) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Вчера сыграли с очень сильным Краснодаром на выезде и были ближе к победе!

Вчера очень понравилось, как бились. Это для первой игры в сезоне! Всегда обожал такую игру, агрессивную и быструю.
Поэтому при Алене и Карпе было грустно.
Очень понравился Адриано. Это совсем другой уровень. У нас давно таких напов не было. Если сложить Эменике и Веллитона, получится как раз Адриано.
Как цеплялся за мяч, как боролся впереди...
Ну а без небольшого пожара в защите мы не можем.
Только мы сами себе забиваем (автогол и пендаль пидерский), сопернику не даем.
Регистрация: 11.06.2016
№8 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 09:30) #
  • +2
  •  (8)

Лучше бы после окончания чемпа... Если возьмет чемпионство , то можно и в три раза повысить...

Выскажу свое мнение: тренер Спартака заслуживает уважения, хотя бы за то что не плачется на судейство, не обвиняет игроков и работу работает... Сейчас тот редкий случай в Спартаке, когда тренер устраивает всех - и болел и футболистов и руководство... Проверка на прочность такой всеохватывающей любви наступит, когда в команде будет спад ...

Но , еще раз скажу, что с тренером Спартаку повезло...
Регистрация: 21.09.2015
№7 Написал: OgreGate (Сегодня, 09:25) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да сейчас любая команда РПЛ подписав такого Кареру от счастья плясать будет - это вам не Пельмень-Пингвинский и не Плаческу


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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