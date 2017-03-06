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08:58
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (36)
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СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза
"Спартак" намерен продлить соглашение с главным тренером команды Массимо Каррерой, передают "Известия".
Сообщается, что стороны уже приступили к обсуждению условий пролонгации контракта и даже достигли принципиального согласия о подписании документа. Руководство "Спартака" готово заключить с Каррерой долгосрочный контракт и существенно повысить зарплату 52-летнего специалиста вне зависимости от итогового места красно-белых в чемпионате России.
Как сообщил источник издания, согласно новому договору ежегодный оклад итальянского специалиста может составить порядка €3 млн без учета бонусов и премиальных. Отметим, что по условиям нынешнего контракта, срок действия которого истекает летом 2018 года, Каррера получает в два раза меньше - около €1,5 млн за сезон.
- В "Спартаке" все - от футболистов до высшего руководства - удовлетворены работой Массимо Карреры на посту главного тренера, - рассказал источник.
Сообщается, что стороны уже приступили к обсуждению условий пролонгации контракта и даже достигли принципиального согласия о подписании документа. Руководство "Спартака" готово заключить с Каррерой долгосрочный контракт и существенно повысить зарплату 52-летнего специалиста вне зависимости от итогового места красно-белых в чемпионате России.
Как сообщил источник издания, согласно новому договору ежегодный оклад итальянского специалиста может составить порядка €3 млн без учета бонусов и премиальных. Отметим, что по условиям нынешнего контракта, срок действия которого истекает летом 2018 года, Каррера получает в два раза меньше - около €1,5 млн за сезон.
- В "Спартаке" все - от футболистов до высшего руководства - удовлетворены работой Массимо Карреры на посту главного тренера, - рассказал источник.
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