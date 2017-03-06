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"Лестер" намерен оставить главным тренером Крэйга Шекспира

Исполняющий обязанности главного тренера "Лестера" Крэйг Шекспир останется у руля команды команды на постоянной основе, передает The Sun.

Сообщается, что решение принято руководством после того, как специалист привел команду к двум победам в АПЛ - над "Ливерпулем" (3:1) и "Халл Сити" (3:1).
Теги: Лестер
Сегодня, 09:19
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№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 09:55) #
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глупое решение. играют на багаже раньери...
Регистрация: 27.01.2017
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