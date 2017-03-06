"Лестер" намерен оставить главным тренером Крэйга Шекспира

Исполняющий обязанности главного тренера "Лестера" Крэйг Шекспир останется у руля команды команды на постоянной основе, передает The Sun.



Сообщается, что решение принято руководством после того, как специалист привел команду к двум победам в АПЛ - над "Ливерпулем" (3:1) и "Халл Сити" (3:1).