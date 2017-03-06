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Взноса "Томи" в размере 30 млн рублей не хватает для снятия ареста со здания клуба

ФК "Томь" перечислил 30 млн рублей на погашение задолженностей по налогам, однако этого не хватит для снятия ареста с одного из зданий клуба, так как долг по налогам и взносам уже вырос до 70 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Томской области.

Ранее генеральный директор клуба Руслан Киселев сообщал, что "Томь" погасила всю задолженность по налогам и начала выплачивать долги по заработной плате игрокам и персоналу.

"На счет ФК "Томь", арестованный судебными приставами, поступили денежные средства в счет погашения налоговых платежей - 30 млн рублей. Сегодня сотрудники отдела по исполнению особо важных исполнительных производств полностью распределят деньги в пользу ИФНС (налоговой службы - прим.)", - сообщили в пресс-службе приставов.

Однако, отметили в УФССП, из налоговой инспекции поступил новый исполнительный документ - о взыскании еще 14 млн рублей.

"Кроме того, перечисленных 30 млн было недостаточно для погашения первой части долга, поскольку задолженность по налогам на момент проплаты составляла 32 млн рублей. Также ФК "Томь" должен был внести исполнительский сбор за неоплату задолженности в добровольный срок - 2 млн 640 тыс. рублей", - приводит источник в ведомстве ТАСС.

Вместе с тем на днях приставам поступил исполнительный документ и о взыскании страховых взносов на сумму 22 млн рублей.

"Таким образом, долг футбольного клуба вырос до 70 млн рублей, и 30 млн рублей для его погашения явно недостаточно. Напомним, что арест с арестованного административно-бытового корпуса может быть снят только после полного погашения долга", - подчеркнули в УФССП.
Теги: Томь
Сегодня, 09:43
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