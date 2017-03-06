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Илья Михалев: "Лучу" выплатили зарплату за октябрь и на этом все

Руководство "Луча-Энергии" выплатило футболистам заработную плату только за октябрь 2016 года, остальных денег пока не поступало, сообщил нападающий команды Илья Михалев.

"Нам закрыли на данный момент полностью заработную плату за октябрь, и на этом пока все. Вся команда уехала из Турции, причем каждый покупал билеты за свой счет, и сейчас игроки сидят по домам. Обещали сегодня еще заплатить, пока ждем.

Решение бойкотировать матч с "Енисеем" по прежнему остается в силе, пока долги полностью не будут закрыты. После прилета из Турции мы не тренируемся, ждем выплат. Какой был настрой у команды, такой и остается", - цитирует Михалева ТАСС.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 09:44
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№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Странно, почему об этом говорит не Ребко, а какой-то Михалёв...))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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