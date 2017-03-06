Директор "Анжи-Арены": стадион готов к матчам премьер-лиги

Генеральный директор "Анжи-Арены" Рустамбек Пирмагомедов рассказал о готовности стадиона и футбольного поля к проведению матчей весенней части премьер-лиги.- Практически все готово к матчу, но еще с утра будут продолжены некоторые работы, и думаю где-то за два-три часа до матча можно будет все завершено на 100 процентов.- В эту паузу инженерный и административный состав плановые работы, которые были поставлены. И можно с уверенностью сказать, что они были выполнены. Самое главное, и всем известно, что самым главным на стадионе является футбольный газон. Это важно, как для футболистов, тренерского штаба, так и для самих зрителей. И все те задачи, которые мы для себя ставили были решены, и можно с уверенностью сказать, что стадион полностью готов к играм весенней части чемпионата России.- Это плоды работы целой команды. У нас для этого есть агрономическая служба, которая занимается отдельно футбольным газоном. Это целая наука, и можно очень долго рассказывать о том, какие виды работ производятся для поддержания его в оптимальном состоянии. Именно полем мы занялись с середины февраля. Запустили подогрев, обработали противогрибковыми препаратами.Затем все поле накрыли пленкой, чтобы создать парниковый эффект, чтобы произошел стимулирующий рост. После этого прикатывали траву в различных направлениях, а уже затем была произведена стрижка и нанесение разметки. Как вы сами убедись поле находится в оптимальном состоянии. Единственное еще будет нанесена более насыщенная разметка на поле, чтобы она была лучше видна, как телевизионной картинке, так и для самих футболистов.- Я могу сказать, что стадион готов не только к этому матчу, но и ко всем играм, которые пройдут в весенней части чемпионата России на "Анжи-Арене".