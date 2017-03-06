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Двое фанатов "Спартака" после матча с "Краснодаром" арестованы на 15 суток

Полиция арестовала двоих фанатов "Спартака" после матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром", передает "Юга".

Один мужчина был задержан за неповиновение сотрудникам полиции, другой – за порчу имущества, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что один из болельщиков "Спартака" погиб в Краснодаре, попав под троллейбус.
Теги: Спартак
Сегодня, 10:55
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№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Галицкий - повесь на эту свиноту(что имущество портил) в пятикратном размере и хватит их бесплатно пускать,за ихний банер про тушенку


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
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