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Чалов, Жамалетдинов и Гордюшенко смогут сыграть за юношей ЦСКА против "Бенфики"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обещал отпустить на матч Юношеской лиги УЕФА с португальской "Бенфикой" нападающих Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова, а также полузащитника Астемира Гордюшенко, сообщил старший тренер молодежной команды армейцев Александр Гришин.
"Гончаренко обещал отпустить всех молодых игроков, включая Чалова, Гордюшенко и Жамалетдинова, на встречу с "Бенфикой". Это имиджевый матч и для нашего клуба, и для страны. Я так думаю, что всех отдадут, в этом заинтересованы многие.
Очень хотелось бы победить, тем более на своем поле. Шансы оцениваю 50 на 50. "Бенфика" действительно сильна, португальский и испанский юношеский футбол считаются одними из лучших в мире. Кто будет готов на завтрашний день лучше, тот и выиграет.
Португальцы всегда играют первым номером, демонстрируют хороший контроль мяча. А нам, в свою очередь, надо что-то придумать хитрое в обороне, чтобы их удивить. Рубка будет посильнее, чем с "Русенборогом", - цитирует Гришина ТАСС.
"Гончаренко обещал отпустить всех молодых игроков, включая Чалова, Гордюшенко и Жамалетдинова, на встречу с "Бенфикой". Это имиджевый матч и для нашего клуба, и для страны. Я так думаю, что всех отдадут, в этом заинтересованы многие.
Очень хотелось бы победить, тем более на своем поле. Шансы оцениваю 50 на 50. "Бенфика" действительно сильна, португальский и испанский юношеский футбол считаются одними из лучших в мире. Кто будет готов на завтрашний день лучше, тот и выиграет.
Португальцы всегда играют первым номером, демонстрируют хороший контроль мяча. А нам, в свою очередь, надо что-то придумать хитрое в обороне, чтобы их удивить. Рубка будет посильнее, чем с "Русенборогом", - цитирует Гришина ТАСС.
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