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Чалов, Жамалетдинов и Гордюшенко смогут сыграть за юношей ЦСКА против "Бенфики"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обещал отпустить на матч Юношеской лиги УЕФА с португальской "Бенфикой" нападающих Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова, а также полузащитника Астемира Гордюшенко, сообщил старший тренер молодежной команды армейцев Александр Гришин.

"Гончаренко обещал отпустить всех молодых игроков, включая Чалова, Гордюшенко и Жамалетдинова, на встречу с "Бенфикой". Это имиджевый матч и для нашего клуба, и для страны. Я так думаю, что всех отдадут, в этом заинтересованы многие.

Очень хотелось бы победить, тем более на своем поле. Шансы оцениваю 50 на 50. "Бенфика" действительно сильна, португальский и испанский юношеский футбол считаются одними из лучших в мире. Кто будет готов на завтрашний день лучше, тот и выиграет.

Португальцы всегда играют первым номером, демонстрируют хороший контроль мяча. А нам, в свою очередь, надо что-то придумать хитрое в обороне, чтобы их удивить. Рубка будет посильнее, чем с "Русенборогом", - цитирует Гришина ТАСС.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:22
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№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи, парни! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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