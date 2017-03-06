Хосеп Гвардиола: жаль, но "Челси" почти невозможно остановить

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил успешное выступление "Челси" в нынешнем сезоне."Жаль, что расстояние между нами и "Челси" настолько велико. Но таковы реалии. Мы отстаем, потому что "Челси" почти невозможно остановить.Я чувствую, что "Манчестер Сити" играет хорошо, именно поэтому есть результат. Чтобы остаться в чемпионской гонке, команда должна выигрывать каждый следующий матч", - заявил Гвардиола."Горожане" занимают в АПЛ третье место, отставая от лидирующего "Челси" на восемь очков.