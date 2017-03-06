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Хосеп Гвардиола: жаль, но "Челси" почти невозможно остановить

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил успешное выступление "Челси" в нынешнем сезоне.

"Жаль, что расстояние между нами и "Челси" настолько велико. Но таковы реалии. Мы отстаем, потому что "Челси" почти невозможно остановить.

Я чувствую, что "Манчестер Сити" играет хорошо, именно поэтому есть результат. Чтобы остаться в чемпионской гонке, команда должна выигрывать каждый следующий матч", - заявил Гвардиола.

"Горожане" занимают в АПЛ третье место, отставая от лидирующего "Челси" на восемь очков.

Газета.ru
Теги: Гвардиола Челси Манчестер Сити
Сегодня, 13:53
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