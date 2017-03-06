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СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
Врач "Спартака": у Глушакова повреждение приводящей мышцы бедра, с "Анжи" он не сыграет
Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что капитан команды Денис Глушаков получил травму.
"У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с "Анжи", - цитирует Вартапетова официальный сайт красно-белых.
"У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с "Анжи", - цитирует Вартапетова официальный сайт красно-белых.
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