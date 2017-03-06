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Врач "Спартака": у Глушакова повреждение приводящей мышцы бедра, с "Анжи" он не сыграет

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что капитан команды Денис Глушаков получил травму.

"У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с "Анжи", - цитирует Вартапетова официальный сайт красно-белых.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 15:24
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(2)
№10 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _бояра_
Виктор 88-20,
бомжара не замечает, что ещё со времен капитанства г.Авнюкова в зине все соответственно гавнюки

Ты вообще о чем?! Говнюк.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№9 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (3)

Виктор 88-20,
бомжара не замечает, что ещё со времен капитанства г.Авнюкова в зине все соответственно гавнюки
Регистрация: 10.02.2017
№8 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 16:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Дэну здоровья! Тимоху на подмену давайте! зверь, хоть и "нежный".)


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№7 Написал: trent (Сегодня, 16:31) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья капитан!!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№6 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
С таким онжи можно и дублем сыграть. И без Глушакова и даже без Промеса с Залупишем пройдут осликов.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№5 Написал: Батька (Сегодня, 16:13) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: SHIGA
вопросы по крайним защитникам..оба сыграли очень очень слабо!

с Краснодаром слабовато в защите ... но в атаке много подавали, простреливали жаль что все мимо )) может с Анжи будет у них лучше все же уровень противника пониже ...
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 15:54) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья капитану!!!

Цитата: SHIGA
тренер найдет кем заменить! скорее всего Зобниным.. или вообще в одного опорника сыграют и Попова выпустят как диспетчера

а капитану скорейшего выздоровления!

Промес на левый фланг уйдет, правый чисто под Самедова оставят и будут смещаться флангами и смещаться в центр.. нападающий Адриано, под ним Зе

вопросы по крайним защитникам..оба сыграли очень очень слабо!

С быками играли классическим итальянским ромбом в середине поля.
При отсутствии Глушаков, также можно.
Сейчас два сильных напа, можно эту схему дальше использовать!!!
Удачи нам!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:35) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
тренер найдет кем заменить! скорее всего Зобниным.. или вообще в одного опорника сыграют и Попова выпустят как диспетчера

а капитану скорейшего выздоровления!

Промес на левый фланг уйдет, правый чисто под Самедова оставят и будут смещаться флангами и смещаться в центр.. нападающий Адриано, под ним Зе

вопросы по крайним защитникам..оба сыграли очень очень слабо!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:26) #
  • -1
  •  (7)

В этом Спартаке незаменимые только 10%.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 15:26) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!!!Промес заменит,Зобнин в центр


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
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