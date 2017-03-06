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08:58
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
Массимо Каррера: Глушаков расстроился после игры, я постарался его поддержать
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подтвердил, что полузащитник Денис Глушаков из-за травмы не сыграет в матче 19-го тура премьер-лиги с Анжи".
"Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Денис Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения. Это важный для нас игрок - и к тому же капитан команды. Видел, как он расстроился после игры, и в раздевалке постарался его поддержать.
А теперь представьте себе, насколько футболист был огорчен, когда ему пришлось уйти с поля в решающие минуты матча при ничейном счете! Я же в этот момент был, естественно, целиком и полностью поглощен игрой. Потому мы и не обменялись рукопожатием. И обсуждать в данном случае больше нечего.
Остается только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй!", - цитирует Карреру официальный сайт "Спартака".
"Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Денис Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения. Это важный для нас игрок - и к тому же капитан команды. Видел, как он расстроился после игры, и в раздевалке постарался его поддержать.
А теперь представьте себе, насколько футболист был огорчен, когда ему пришлось уйти с поля в решающие минуты матча при ничейном счете! Я же в этот момент был, естественно, целиком и полностью поглощен игрой. Потому мы и не обменялись рукопожатием. И обсуждать в данном случае больше нечего.
Остается только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй!", - цитирует Карреру официальный сайт "Спартака".
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