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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Массимо Каррера: Глушаков расстроился после игры, я постарался его поддержать

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подтвердил, что полузащитник Денис Глушаков из-за травмы не сыграет в матче 19-го тура премьер-лиги с Анжи".

"Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Денис Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения. Это важный для нас игрок - и к тому же капитан команды. Видел, как он расстроился после игры, и в раздевалке постарался его поддержать.

А теперь представьте себе, насколько футболист был огорчен, когда ему пришлось уйти с поля в решающие минуты матча при ничейном счете! Я же в этот момент был, естественно, целиком и полностью поглощен игрой. Потому мы и не обменялись рукопожатием. И обсуждать в данном случае больше нечего.

Остается только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй!", - цитирует Карреру официальный сайт "Спартака".
Теги: Каррера Глушаков Спартак
Сегодня, 15:28
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19
(7)
№19 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
,а болеют против Спартака

За их не адекватность, зависть, злость, бычество, тупость, глупость и за многое, многое чего......Надо быть попроще и люди потянутся....но это не про них.
К болелам ЦСКА, Локо, Ростова и прочих я отношусь нормально, бывают правда дебилы но все же. А вот у спортога 1% дай бог наберется этих адекватных....

Цитата: maradona72
А я вот не соглашусь с тобой. Чемпион определится за тур до конца, или в последнем туре.
Будут еще шикарных 12 туров со скандалами и ошибками.

Ну почему же? У Вас игра есть у Зенита проблемы. кони пока то же не готовы. А кто еще Ростов, Краснодар не потянут...
Так, что все для этого есть...если прос/р/е/т/е это чемпионство....это будет ПРОСЕР ГОДА!


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№18 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:48) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Виктор 88-20
. Я думаю после трех-четырех игр будет ясно, кто будет чемпион а кто нет...

А я вот не соглашусь с тобой. Чемпион определится за тур до конца, или в последнем туре.
Будут еще шикарных 12 туров со скандалами и ошибками.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№17 Написал: Батька (Сегодня, 16:48) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Виктор 88-20
Согласен! Но не у спортога!

у спортога не знаю как там будет не знаю кто это вообще ... а вот у Спартака будет все отлично !!

а Зенит, звенит, сенит, бомжи полетят вниз и будут менять тренера ! И не какой потенциал атакующий или какой другой не кто уже не востановит так как его нет !!
Регистрация: 9.09.2016
№16 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:47) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
По моему не нужно быть Вангой, что бы понять элементарное, что Спартак в этом году явно не окажется на 5-7 месте. Разница с 7 местом у Спартака 13 очей это так, навскидку.
Ну и как бы прослеживается игра, за которую пока не стыдно, за исключением игры с КС.
Да и вчера команда показала что имеет потенциал.
Если это не замечать, и притворятся, что якобы ничего не видишь и не понимаешь, то да, можно смело говорить, что Спартак оставшиеся 12 туров будет бороться за сохранение прописки в РПЛ.

Ну да я не как вы, отрицать не буду, игра вчера была у вас не плохая.
Правда судейка под нагадил быкам. Я думаю после трех-четырех игр будет ясно, кто будет чемпион а кто нет...


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№15 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:40) #
  • +2
  •  (8)

Заметил что на всех сайтах болеют не за свою клубы,что было бы лоично,а болеют против Спартака ! Что еще раз подтверждает ,что без Спартака не будет чемпионата ! Это самая важная команда! Но мне нравится Ростов,Краснодар,рубин!
Регистрация: 27.07.2016
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:39) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Виктор 88-20
А ты, что Ванга!? Можешь видеть будущее? Вторая часть еще только началась.

По моему не нужно быть Вангой, что бы понять элементарное, что Спартак в этом году явно не окажется на 5-7 месте. Разница с 7 местом у Спартака 13 очей это так, навскидку.
Ну и как бы прослеживается игра, за которую пока не стыдно, за исключением игры с КС.
Да и вчера команда показала что имеет потенциал.
Если это не замечать, и притворятся, что якобы ничего не видишь и не понимаешь, то да, можно смело говорить, что Спартак оставшиеся 12 туров будет бороться за сохранение прописки в РПЛ.

Цитата: Sewer 79
а чемпионами будем мы, 12 туров впереди

Согласен. Чемпионы вы! Молодцы. Тогда уж если ты определил Спартак на 5-7 место, тогда уж напиши кто 2 место, кто 3, кто 4, кто 5..Пускай Спартак займет 6 место.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: kruga (Сегодня, 16:37) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
Вторая часть еще только началась.

А зенит все еще играет как полное УГ. Чуть не сдох от скуки, смотря матч с конями


--------------------
Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№12 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
  • -3
  •  (3)

[quote=maradona72]В этом году 5-7 место?[/quote]
простое человеческое желание, понятно что сделать будет трудно, но вы постарайтесь.[quote=Земляк Зёмы] чудак, по-твоему цифры обязательно означают год рождения?

а чемпионами будем мы, 12 туров впереди, будем надеяться, что Луческу восстановит атакующий потенциал и мы раздавим всех клопов в оставшихся матчах


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№11 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
В этом году 5-7 место? Ты тоже тяжело переносишь похмелье как Кот Юра?

А ты, что Ванга!? Можешь видеть будущее? Вторая часть еще только началась.


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:30) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: marsell33
но будем посмотреть через 12 туров

Вот именно. Еще 12 туров. И ничего понятного что и как.
Но спасибо на добром слове. Обычно такие вещи болельщики других клубов не пишут про Спартак.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:25) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
все будет хорошо..

Согласен! Но не у спортога!


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№8 Написал: marsell33 губкин (Сегодня, 16:21) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
Цитата: maradona72
Цитата: Sewer 79
да ничего хорошего у вас не будет!
займете свое 5-7е место, чемпионы, мля

В этом году 5-7 место? Ты тоже тяжело переносишь похмелье как Кот Юра?



да некоторые очень тяжело переносят похмелье!я болельщик цска желаю спартаку и его адекватным фанам занять первое место в этом году.пора уже и все складывается пока в пользу этого слабый цска.очень красиво играющий но пост теряющий очки краснодар.и наконец голубые(ой простите лазурные)со своими российскими звездами которые только в новости попадать умеют и пытаются выжить румына!но будем посмотреть через 12 туров
Регистрация: 6.12.2011
№7 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 16:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
займете свое 5-7е место, чемпионы, мля
а первое хто? уж не вы ли мл.я?! smile smile smile

Цитата: maradona72
Ты тоже тяжело переносишь похмелье как Кот Юра?

сцука, а ведь почти сорокет дураку... smile
Регистрация: 16.07.2011
№6 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (1)

Денису скорейшего выздоровления, а остальное пролная хрень.)
Регистрация: 6.10.2009
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Sewer 79
да ничего хорошего у вас не будет!
займете свое 5-7е место, чемпионы, мля

В этом году 5-7 место? Ты тоже тяжело переносишь похмелье как Кот Юра?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:54) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: venyalyaynen
Как это нечего, сейчас БомжТВ выпустит 30мин фильм "недовольство Глушакова заменой его Каррерой", видео с эпизодом непожатия руки с двадцати камер, установленных на стадионе в Краснодаре, с аналитикой ведущих спецов футбола Черданцева, Червиченко, Орлова и т.д.

Лучше бы момент с пенальти разобрали и ударом Мельгарехо в голову до крови в штрафной.
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:40) #
  • -9
  •  (19)

Цитата: SHIGA
все будет хорошо..

да ничего хорошего у вас не будет!
займете свое 5-7е место, чемпионы, мля


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 15:39) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Я же в этот момент был, естественно, целиком и полностью поглощен игрой. Потому мы и не обменялись рукопожатием. И обсуждать в данном случае больше нечего.

Как это нечего, сейчас БомжТВ выпустит 30мин фильм "недовольство Глушакова заменой его Каррерой", видео с эпизодом непожатия руки с двадцати камер, установленных на стадионе в Краснодаре, с аналитикой ведущих спецов футбола Черданцева, Червиченко, Орлова и т.д.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:36) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
все будет хорошо.. wink


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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