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21:29
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
19:45
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
"Рубин" благодаря голу Канунникова на выезде победил "Анжи"
В заключительном матче 18-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле проиграл "Рубину".
Чемпионат России
18 тур
"Анжи" - "Рубин" 0:1
Гол: Канунников, 81.
Нереализованный пенальти: Кацаев, 23 (вратарь).
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 63), Эзатолахи, Прудников (Батов, 61), Будковский.
"Рубин": Рыжиков, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М'Вила, Ткачук (Цакташ, 56), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
Предупреждения: Ткачук, 11, Канунников, 23, Эзатолахи, 27.
Удаление: Эзатолахи, 77.
Чемпионат России
18 тур
"Анжи" - "Рубин" 0:1
Гол: Канунников, 81.
Нереализованный пенальти: Кацаев, 23 (вратарь).
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 63), Эзатолахи, Прудников (Батов, 61), Будковский.
"Рубин": Рыжиков, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М'Вила, Ткачук (Цакташ, 56), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
Предупреждения: Ткачук, 11, Канунников, 23, Эзатолахи, 27.
Удаление: Эзатолахи, 77.
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