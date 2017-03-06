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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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"Рубин" благодаря голу Канунникова на выезде победил "Анжи"

В заключительном матче 18-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле проиграл "Рубину".

Чемпионат России

18 тур

"Анжи" - "Рубин" 0:1

Гол: Канунников, 81.

Нереализованный пенальти: Кацаев, 23 (вратарь).

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 63), Эзатолахи, Прудников (Батов, 61), Будковский.

"Рубин": Рыжиков, Устинов (Карадениз, 79), Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М'Вила, Ткачук (Цакташ, 56), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.

Предупреждения: Ткачук, 11, Канунников, 23, Эзатолахи, 27.

Удаление: Эзатолахи, 77.
Теги: Анжи Рубин
Сегодня, 21:23
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№9 Написал: Dragon (Сегодня, 21:49) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
хорошо,это только добавит камням уверенности с бомжеконями
Регистрация: 28.02.2017
№8 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 21:33) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Рубин»
Уф..очень трудовые 3 очка. Так-то Анжи был очень неплох.
Регистрация: 5.08.2015
№7 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Наш парень! Молодец Максим!


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№6 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Молодцы! Рыжик и Макс герои матча!
Регистрация: 14.08.2010
№5 Написал: rash (Сегодня, 21:28) #
  • 0
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вторая игра и ни искорки мысли в мозгах Анжи. тупой беготней не спасешься.
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 21:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
До удаления Анжи поинтересней смотрелись


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:26) #
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online

Аxyeть! Я думал что Анжи дорогой Томи и прокладок - через десяток всем. Надо бы с ними поосторожнее в Москве.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:26) #
  • +1
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Хороший гол Макс положил...... Молодец!
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:25) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы. Рад за Каннунникова.
Регистрация: 19.03.2010
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