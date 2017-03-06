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УЕФА представит бюджет на сезон-2017/18 на конгрессе в Хельсинки

УЕФА представит бюджет организации на сезон-2017/18 на очередном конгрессе в Хельсинки, сообщает пресс-служба организации.

Также в повестке мероприятия значатся внесение поправок в устав УЕФА, выборы восьми членов исполкома организации (нет представителей от России), а также четырех членов в совет Международной федерации футбола (ФИФА) от Европы на четыре года и одного - на два года (на пост претендует вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко), доклады главы УЕФА Александра Чеферина и председателей комитетов организации по сезону-2015/16.

Кроме того, на конгрессе будет представлен финансовый отчет УЕФА за прошлый сезон.
Вчера, 23:17
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