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Уилфрид Заха попал в сферу интересов "Тоттенхэма"

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха может стать игроком "Тоттенхэма", сообщает The Mirror.

В услугах игрока заинтересован лично наставник "шпор" Маурисио Почеттино. Также источник отмечает, что возможный трансфер футболиста будет стоить лондонцам 30 миллионов фунтов.
Теги: Кристал Пэлас Тоттенхэм Трансферы
Вчера, 23:28
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