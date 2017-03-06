Уилфрид Заха попал в сферу интересов "Тоттенхэма"

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха может стать игроком "Тоттенхэма", сообщает The Mirror.



В услугах игрока заинтересован лично наставник "шпор" Маурисио Почеттино. Также источник отмечает, что возможный трансфер футболиста будет стоить лондонцам 30 миллионов фунтов.