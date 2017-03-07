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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Дебютные подвиги. 11 персон 18-го тура

Вот и завершился первый тур российской премьер-лиги после длительного зимнего перерыва. Rusfootball.info в своей традиционной рубрике "Персоны тура" расскажет о том, кто из футболистов привлёк к себе больше внимания за минувший игровой уик-энд

Александр Беленов

Перебравшийся этой зимой в «Уфу» голкипер Беленов отразил очередной пенальти и помог своим партнёрам увезти три очка из Грозного. В течение этого сезона Александр взял уже четыре одиннадцатиметровых и повторил рекорд чемпионата России, установленный в 1993 году Юрием Шишкиным из позабытого сегодня клуба «Океан». Ради справедливости стоит отметить, что Беленов запомнился не только упомянутым эпизодом – за всю игру россиянин совершил несколько внушительных спасений, благодаря которым «уфимцы» смогли выстоять в длительной осаде «Терека».

Виктор Васин

Васин, просидевший несколько сезонов в запасе у Леонида Слуцкого и побывавший пару раз в арендах, наконец-то сыграл в основе ЦСКА не по причине травм других центральных защитников. Гончаренко, знакомый с этим игроком по работе в «Уфе», выпустил его с первых минут и не прогадал – в матче против грозного «Зенита» защитник показал, что полностью готов выступать за действующих чемпионов России. На горизонте замаячила почти тридцатилетняя замена Игнашевичу и Березуцкому. Может, всё-таки не стоило его мариновать столько времени?..

Андреас Гранквист

Защитник «Краснодара» Гранквист крайне противоречиво провёл матч против московского «Спартака». С одной стороны Андреас умудрился грубо просчитаться на своей половине поля и позволить «красно-белым» забить второй гол, с другой – заработал пенальти, из-за которого «спартаковцы» не сумели оторваться ещё на два очка от второго места. Как ни взгляни – фигура значимая для самой огненной битвы тура.

Фернандо

Ещё один герой шикарного противостояния «Краснодара» и «Спартака». Правда, этот – в прямом смысле. Полузащитник московского клуба был одним из лучших на поле. Свою зону Фернандо выжигал в течение всего матча, проделал внушительный объём черновой работы и положил шикарный гол со штрафного. А помните, как на старте этого сезона язвили многие болельщики и специалисты о новоприбывшем футболисте?


Дебютные подвиги. 11 персон 18-го тура


Эрик Бикфалви

Покинувший не имеющую никаких шансов «Томь» атакующий полузащитник Эрик Бикфалви провёл за «Урал» всего лишь два матча, - зато каких! В кубке он отгрузил двушку «Краснодару», но на этом не успокоился и принёс три очка новому клубу в минувшем туре.

Бикфалви забил единственный в уральском дерби гол вполне симпатичным ударом и выглядел гораздо интереснее своих партнёров впереди. Без дерзости Эрика, его ударов и обострений матч наверняка бы стоило обозвать безнадёжно весенним.

Алексей Миранчук

Несмотря на скорый переход в другой клуб, Алексей не отвлекается и продолжает радовать болельщиков результативными действиями на поле. В матче против «Крыльев» он отдал голевую передачу и забил сам, причем довольно красиво. Будто россиянин хочет напоследок показать всем, смотрите же, кого теряете!.. Так или иначе, фанаты поддерживают в этой ситуации именно футболиста, а сам игрок остаётся ключевой фигурой в «Локомотиве».

Ари

И вновь дебютант чемпионата. Впервые сыграл за новый клуб в чемпионате – и сразу дубль. Экс-нападающий «Спартака» и «Краснодара» двумя точными ударами ясно дал понять, что находится он в отличной форме и успешно вливается в новый коллектив. Забивать на искусственном газоне пустого стадиона «Нефтяник» в Уфе крайне непросто, но бразилец справился и наверняка сильно огорчил Майкона.

Дмитрий Стоцкий

Матч для «Уфы» в Грозном получился крайне тяжёлым. Большую часть времени «Терек» доминировал, много и по-разному атаковал, стараясь раскусить эти бронированные шеренги гостей, но победили в итоге подопечные Семака. Стоцкий, как и Гранквист, отметился дважды и совершенно с разным ощущением – сначала наиграл на пенальти, завалив соперника на краю штрафной, затем протащил мяч по флангу и выдал прекрасную голевую на Игбуна. Благодаря Беленову, о котором мы уже упоминали, - Стоцкий все-таки остался героем.

Тимофей Калачев

Не стареющий, двужильный белорус, о котором болельщики говорят с восторгом после каждой большой игры «Ростова», вновь дал повод вспомнить о себе. На сей раз противник был не «Бавария» и не «Аякс», но три голевых передачи – заслуга внушительная и заметная, даже если учитывать детей из «Томи» в соперниках. Фланговая сила «Ростова» сдавать ближайшее время явно не собирается, так что все дружно надеемся на Калачева в скором противостоянии с «МЮ».


Источник - официальная группа ЦСКА Вконтаке


Понтус Вернблум

Двигатель московских "армейцев", их энергия и мощь перегорел в страстном противостоянии двух столиц. Может, игра и не вышла зрелищной, но безэмоциональной ещё не назовешь точно. Чего стоит лишь одна стычка между Александром Головиным и Хави Гарсия, переросшая в массовые выяснения отношений. Понтус играл в привычной манере – часто нарушал, иногда довольно грубо, спорил с арбитром и орал на противников. Сначала получил жёлтую за разговоры, а потом и вторую – за фол в центре. Примечательно, что удалился Понтус в первый раз, если говорить о чемпионатах России. Потрясающий результат для опорника, действующего схожим образом каждую игру.

Саид Эззатоллахи

Ещё одно удаление. И ещё один дебют. Иранец Саид Эззатоллахи только перешёл в «Анжи», так что встреча с «Рубином» - в качестве игрока дагестанского клуба - была для него первой в рамках отечественной премьер-лиги. Но дело в противостоянии с упёртыми казанцами шло нудно, игра не получалась, а тут всё же первое выступление за «Анжи» в чемпионате, - надо было хоть как-то отметить. Иранец не удержался: подвёл команду совершенно ненужным вторым предупреждением, и уже через четыре минуты «Рубин» забил победный гол.

Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Теги: Беленов Васин Гранквист Фернандо Бикфалви Вернблум Миранчук Ари Калачев
Сегодня, 03:05
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№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 03:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ужасающий удар Головина?)))


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Регистрация: 16.08.2008
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