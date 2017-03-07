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Роман Широков: надеюсь, руководству "Краснодара" не нравится игра команды при Шалимове

Экс-полузащитник "Краснодара" Роман Широков оценил работу главного тренера "быков" Игоря Шалимова.

"Стиль игры "Краснодара" при Шалимове изменился, причём с самого начала его работы. "Краснодар" отошёл от пропагандируемого им стиля игры. Футбол в их исполнении стал более силовым, чаще используются забросы, навесы. Ажурных комбинаций, как при предыдущем тренере, уже нет. Стиль полностью изменился.

У "Краснодара" высокие амбиции, которые нужно подкреплять делом. Но с такой игрой переломить ситуацию "Краснодару" вряд ли удастся. Домашние матчи будут играться чуть лучше, выездные – чуть хуже, но без позитивных перемен.

Однако в структуре "Краснодара" есть люди, отвечающие за стратегию, они должны что-то придумать. Надеюсь, им самим не нравится футбол, который показывает клуб и к каким местам в таблице это приводит. В этом случае перемены возможны", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Краснодар Широков
Сегодня, 08:52
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23
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№23 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:14) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Lacan
Прав Роман - Шалимов не уровень амбиций Галицкого! Посредственный тренер!С ним Краснодар будет бороться за 4-6 места, не более!

Какие вложения Галицкий делает такой и результат. С этим
составом выше 4 места не прыгнешь. Плюс Рубин вкладывает сейчас огромные средства, так что в следующем сезоне Краснодар уже пятым будет. При условии, что Локо так и будет барахтаться в том в чем он сейчас барахтается.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№22 Написал: Академия (Сегодня, 11:05) #
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online

от добра добра не ищут. наш Хави прям блещет
Регистрация: 20.06.2016
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
В пару к Валере анализатором тотальным...пересрутся и передерутся


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: Lacan (Сегодня, 10:55) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Прав Роман - Шалимов не уровень амбиций Галицкого! Посредственный тренер!С ним Краснодар будет бороться за 4-6 места, не более!
Регистрация: 27.09.2011
№19 Написал: ачуда (Сегодня, 10:49) #
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Цитата: Джонни
Согласен с Широковым. В плане зрелищности игра Краснодара при Шалимове потускнела, по результатам - посмотрим в конце чемпа.


Краснодар отскочил со Спартаком за счет удачи (автогол) и судейки (халявный пеналь), по анализу игры Широков прав, Ари отдали зря и вам это еще аукнется, результат по сезону четвертое-восьмое место и отставка ГТ.
Регистрация: 1.02.2017
№18 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 10:46) #
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Цитата: критик
широков слабый был футболист.как человек-ноль.


С нолями не все так однознадночно, не всё. Ноль: казалось бы, ничего, пустое место... Но вот, идешь, к примеру, при нулевой видимости, как ежик в тумане, по полю и чуствуешь, как ступаешь в нечто мягкое, тёплое и пахучее...Нет, Широков вовсе не ноль.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№17 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 10:35) #
  • +1
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Зря он так. Вернутся травмированные, будет очень хорошая команда.
Регистрация: 6.10.2009
№16 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 10:35) #
  • +1
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У Шалимова негативный шлейф остался еще от Уралана.Но не может бывший футболист сборной,который играл у выдающих тренеров быть бездарем.По крайней мере он не слабее Карпина и Аленичева,Семака,Кирьякова,Ев
докимова,а про Григоряна и Скрипченко я вообще молчу.А Широков бы заткнулся - говно полное
Регистрация: 23.09.2016
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:31) #
  • -1
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online

По Галицкому трудно что сказать (кроме момента где перстом он сам поставил мяч на точку), но кажется ему все нравится. Хотя Шалимов явно не усилил игру Краснодара.

Но его приглашали ведь для жесткости - так и пожалте - вот вам жесткость, прямо из женского футбола. Ну как мог....
Регистрация: 3.03.2007
№14 Написал: критик (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (4)

широков слабый был футболист.как человек-ноль.ну а Краснодар пишет историю!молодцы!правда не пойму как бездарный окриашвили может попадать в состав?
Регистрация: 7.03.2017
№13 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 10:03) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
И снова высунулся Рома и сделал пук... но широкооооо
Регистрация: 18.02.2012
№12 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 09:55) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Неужто себя нацелил в тренеры Краснодара?

Однозначно! smile


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№11 Написал: glorvsex (Сегодня, 09:53) #
  • +1
  •  (3)

QoshaK,
да поздно уже надо доиграть сезон и найти хорошего евротренера а так кого назначать опять кто валяется?
Регистрация: 5.02.2017
№10 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 09:52) #
  • +4
  •  (6)

Если сделать небольшой срез работы Шалимова то отметил бы следующее. Большой плюс за то что сходу прошли Фенербахче. А это ни хухры мухры. Большой минус за слив Уралу. И большой минус за ничью со Спартаком. Перед этой игрой Краснодар провел 3 матча а Спартак ни одной. По этому у себя Краснодар должен был побеждать. Следущая игра у Краснодара с Локомотивом насколько я помню и если Краснодар проиграет у Галицкого появятся большие вопросы к Шалимову. Возможно бует первая отставка в сезоне.
Регистрация: 27.09.2015
№9 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 09:42) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Рубин»
чмо тебе ли указывать шалимову...
Регистрация: 26.04.2016
№8 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 09:42) #
  • +2
  •  (8)

Раскачиваешь лодку, Ромка?
Регистрация: 21.09.2015
№7 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:42) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Кубань»
Согласен с Широковым. В плане зрелищности игра Краснодара при Шалимове потускнела, по результатам - посмотрим в конце чемпа.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№6 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 09:33) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Ливерпуль»
А у него все тренеры не той системы, один он король, дрянь , а не человек


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№5 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 09:30) #
  • +1
  •  (5)

у ромы мания величия,где бы не играл,где бы не находился,везде говно и срач.
Регистрация: 1.09.2016
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:27) #
  • +5
  •  (7)

Да здорово играет Краснодар! Шалимов внес в игру команды изменения в лучшую сторону,Краснодар стал играть зазнообразней! И это на мое усмотрение лучшие изменения!
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:21) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Рома, ну сколько же в тебе говна!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 09:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Неужто себя нацелил в тренеры Краснодара?


Это всё от безделья. Делать не (на три буквы), вот он и начал речи толкать. Что-то я не заметил, что у них всё так плохо - после игры с нами. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:56) #
  • 0
  •  (6)
online

Неужто себя нацелил в тренеры Краснодара?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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