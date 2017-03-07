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Спортивный психолог: Смолов не остался на поле - бережет свое здоровье

Спортивный психолог Валерий Соколюк высказал мнение о решении форварда "Краснодара" Федора Смолова покинуть поле из-за травмы задней поверхности бедра в матче премьер-лиги со "Спартаком" (2:2).

"Для меня удивительным стал уход Смолова с поля прямо во время игры. Я часто сталкиваюсь с тем, что игроки скрывают травмы, чтобы остаться в игре. Часто терпят боль в ущерб своему здоровью, выходят на уколах.

Но тут другая ситуация – у "Краснодара" замен не было! И это не проблема Смолова. Он бережет свое здоровье. Это проблема "Краснодара" – игрок не остался на поле. Заставить человека играть с травмой нельзя, это должно исходить у него изнутри. Вот это и называется командная психология.

Роналду на Евро с больным коленом буквально "умирал" на поле. А после замены не ушел в раздевалку, а тащил свою команду вперед. Его не заставляли так себя вести. Вы скажите, что это Евро?! Так и на Евро был эпизод со Смоловым, когда он не побежал за Бэйлом...

– Может, Смолов бережет здоровье и смотрит в сторону Европы?

– Я как болельщик вижу, что пока это наш главный кандидат на переезд в сильный европейский чемпионат. В своей карьере Федор сталкивался с такой критикой, что с нервами у него все в порядке. А судя по его поведению видно – он стал профессионалом.

Главное, чтобы в его отношениях с клубами осталось капельку романтизма, это так любят болельщики", – цитирует Соколюка "Советский спорт".
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 09:51
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9
(3)
№9 Написал: смотрящий в оба (Сегодня, 11:11) #
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online

хотел успеть ставку сделать
Регистрация: 4.11.2016
№8 Написал: Lacan (Сегодня, 10:57) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Виктор 88-20
Как там в ФНЛ?

Ждите в гости- скоро придём- мало не покажется! smile
Регистрация: 27.09.2011
№7 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lacan
Мимоза нежная - так он играл всё время в Динамо- побегает- остановится - походит! Может ему надо было сесть на травку и не уходить? Уже звездой стал в России???Не рано ли?

Как там в ФНЛ?


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№6 Написал: Lacan (Сегодня, 10:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Мимоза нежная - так он играл всё время в Динамо- побегает- остановится - походит! Может ему надо было сесть на травку и не уходить? Уже звездой стал в России???Не рано ли?
Регистрация: 27.09.2011
№5 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 10:27) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: OgreGate
А еще чуть побегаешь, надрыв усугубишь

ты че в глаза долбишься,я сказал походить,а не побегать


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты идиот? У него уже травма - потянул мышцу, из-за того, что отпахал 120 минут, потом серьезнейшая игра с нами. Впереди ЛЕ, и есть еще шанс восстановится - именно если сразу с поля уйти! А еще чуть побегаешь, надрыв усугубишь - и сожешь сесть до конца сезона уже не с МИКРОнадрывом. И вот этим - точно команду подведешь. И вообще, Смолов - не тренер и не врач. С поля его увел врач, и с разрешения тренера.
ПиСи: а вот как раз психолог - самое бесполезное в медицине существо. Психиатр - специалист по нарушениям мозговой деятельности. А психолог - просто балабол. Это так, к сведению


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:11) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: сын кубани
все правильно,мог хотя бы пешком походить,что бы на себя пару защитников взять, не по мужски это


О как! Неожиданно, но все правильно!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:07) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сын кубани
все правильно,мог хотя бы пешком походить,что бы на себя пару защитников взять, не по мужски это

Бред сивой кобылы!! У него впереди конец чемпионата, плофф ЛЕ!! А тут осталось играть 10-15минут. Правильно сделал!! Что ты вылечишься за 2-3 недели. А что усугубишь, и будешь лечиться 4-6 недель, разница есть?!!?
А пример с Рональдо, это вообще смешно!!))) Там финал ЧЕ!!! А тут первый матч после перерыва. Начала второго круга.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 09:56) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
все правильно,мог хотя бы пешком походить,что бы на себя пару защитников взять, не по мужски это


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
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