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Спортивный психолог: Смолов не остался на поле - бережет свое здоровье
Спортивный психолог Валерий Соколюк высказал мнение о решении форварда "Краснодара" Федора Смолова покинуть поле из-за травмы задней поверхности бедра в матче премьер-лиги со "Спартаком" (2:2).
"Для меня удивительным стал уход Смолова с поля прямо во время игры. Я часто сталкиваюсь с тем, что игроки скрывают травмы, чтобы остаться в игре. Часто терпят боль в ущерб своему здоровью, выходят на уколах.
Но тут другая ситуация – у "Краснодара" замен не было! И это не проблема Смолова. Он бережет свое здоровье. Это проблема "Краснодара" – игрок не остался на поле. Заставить человека играть с травмой нельзя, это должно исходить у него изнутри. Вот это и называется командная психология.
Роналду на Евро с больным коленом буквально "умирал" на поле. А после замены не ушел в раздевалку, а тащил свою команду вперед. Его не заставляли так себя вести. Вы скажите, что это Евро?! Так и на Евро был эпизод со Смоловым, когда он не побежал за Бэйлом...
– Может, Смолов бережет здоровье и смотрит в сторону Европы?
– Я как болельщик вижу, что пока это наш главный кандидат на переезд в сильный европейский чемпионат. В своей карьере Федор сталкивался с такой критикой, что с нервами у него все в порядке. А судя по его поведению видно – он стал профессионалом.
Главное, чтобы в его отношениях с клубами осталось капельку романтизма, это так любят болельщики", – цитирует Соколюка "Советский спорт".
"Для меня удивительным стал уход Смолова с поля прямо во время игры. Я часто сталкиваюсь с тем, что игроки скрывают травмы, чтобы остаться в игре. Часто терпят боль в ущерб своему здоровью, выходят на уколах.
Но тут другая ситуация – у "Краснодара" замен не было! И это не проблема Смолова. Он бережет свое здоровье. Это проблема "Краснодара" – игрок не остался на поле. Заставить человека играть с травмой нельзя, это должно исходить у него изнутри. Вот это и называется командная психология.
Роналду на Евро с больным коленом буквально "умирал" на поле. А после замены не ушел в раздевалку, а тащил свою команду вперед. Его не заставляли так себя вести. Вы скажите, что это Евро?! Так и на Евро был эпизод со Смоловым, когда он не побежал за Бэйлом...
– Может, Смолов бережет здоровье и смотрит в сторону Европы?
– Я как болельщик вижу, что пока это наш главный кандидат на переезд в сильный европейский чемпионат. В своей карьере Федор сталкивался с такой критикой, что с нервами у него все в порядке. А судя по его поведению видно – он стал профессионалом.
Главное, чтобы в его отношениях с клубами осталось капельку романтизма, это так любят болельщики", – цитирует Соколюка "Советский спорт".
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