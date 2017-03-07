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Игорь Ефремов: работаем над тем, чтобы матч между "Енисеем" и "Лучом-Энергией" состоялся

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что на данный момент предпринимается максимум усилий, чтобы матч 25-го тура между "Енисеем" и "Лучом-Энергией" состоялся.

"Предпринимаются все усилия, чтобы этот матч между "Енисеем" и "Лучом-Энергией" состоялся.

Мы взаимодействуем сейчас буквально со всеми для решения этой проблемы, в том числе, с администрацией Приморского края", - цитирует Ефремова "Р-Спорт".
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 11:26
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