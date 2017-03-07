"Ростов" - игрокам "Манчестер Юнайтед": у нас тепло, ушанки не берите

"Манчестер Юнайтед" анонсировал в твиттере вылет в Ростов-на-Дону, где 9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом". Ростовчане ответили будущему сопернику советом.



"У нас тут тепло, не берите с собой ушанки", - посоветовала пресс-служба "Ростова" в твиттере.



По прогнозам 9-го марта в Ростове-на-Дону ожидается плюс 12 градусов.