Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Ростов" - игрокам "Манчестер Юнайтед": у нас тепло, ушанки не берите

"Манчестер Юнайтед" анонсировал в твиттере вылет в Ростов-на-Дону, где 9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом". Ростовчане ответили будущему сопернику советом.

"У нас тут тепло, не берите с собой ушанки", - посоветовала пресс-служба "Ростова" в твиттере.

По прогнозам 9-го марта в Ростове-на-Дону ожидается плюс 12 градусов.
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:30
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 13:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: М.Нагульнов
Дятлы не имеют понятия где Сибирь и где Ростов .Для них вся Россия является Сибирью )))

Да я не думаю, что он сильны вообще в географии.
Хотя это странно, уже столько всего в России проводилось: в Сочи, Казани...
Москва и Питер так вообще, наверное, уже для многих в мире не что-то эдакое.

Самое смешное, что все эти события, что в Сочи, что в Казани и др. городах всегда широко освещались. Давно уже можно было понять где и что находится.

У них, наверное, в голове не укладывается, что в Сочи зимой теплее, чем в Англии.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№9 Написал: Чучундра (Сегодня, 13:14) #
  • -1
  •  (3)

"Манчестер Юнайтед"-игрокам "Ростова":-"А вазелин брать или у вас есть свой?")))...(Понимайте как хотите).
Регистрация: 22.05.2016
№8 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 13:08) #
  • +3
  •  (3)

Rusl0001,
Ппц. У нас по утрам -3-5С. Днем до 0+3С.
А в Ростове уже 12С.

Вчера было 14 днем .Правда сегодня похолодало до 8 градусов .Но не столь критично как писали англы типа " у них стадион без крыши и нашим игрокам негде будет укрыться от сибирских ветров " ))) Дятлы не имеют понятия где Сибирь и где Ростов .Для них вся Россия является Сибирью )))
Регистрация: 25.02.2017
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:04) #
  • -2
  •  (2)

а качество поля как? там привыкли к хорошему, может перекопать его- больше шансов smiley
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:52) #
  • +1
  •  (1)

Да пускай берут .. хоть пропотеют
Регистрация: 21.09.2015
№5 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 12:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Добавьте ссылку хоть что ли. https://twitter.com/rostovfc/
status/839019841310900225


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
берите горшки.. laughing


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 12:23) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ппц. У нас по утрам -3-5С. Днем до 0+3С.
А в Ростове уже 12С.
При +16-17С уже в футболке ходить можно.
А бегать при +12С вообще идеально. Ни жарко, ни холодно.

Хорошо потроллили.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:37) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Самое главное, что Ростов находится в гораздо более выгодном положении, нежели МЮ. Парни и так сделали сказку явью, и если даже, не дай Бог, они не пройдут англичан, никто не посмеет кинуть камень в их огород. Поэтому результат давить на них не будет.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 11:34) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
caps do not take, vaseline take
Регистрация: 25.01.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.