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"Ростов" - игрокам "Манчестер Юнайтед": у нас тепло, ушанки не берите
"Манчестер Юнайтед" анонсировал в твиттере вылет в Ростов-на-Дону, где 9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом". Ростовчане ответили будущему сопернику советом.
"У нас тут тепло, не берите с собой ушанки", - посоветовала пресс-служба "Ростова" в твиттере.
По прогнозам 9-го марта в Ростове-на-Дону ожидается плюс 12 градусов.
"У нас тут тепло, не берите с собой ушанки", - посоветовала пресс-служба "Ростова" в твиттере.
По прогнозам 9-го марта в Ростове-на-Дону ожидается плюс 12 градусов.
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