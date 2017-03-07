"Амкар": нам не сообщали, что играем с "Томью" в Перми, но если придется, то мы готовы

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что все готово для проведения гостевого матча в рамках 20-го тура премьер-лиги против "Томи" в Перми.



— "Амкар" не уведомляли о том, что игра с "Томью" состоится в Перми, - сказал Резвухин. - Если придется проводить матч на нашем стадионе, то мы готовы. Никаких проблем не возникнет.





Напомним, матч состоится 18 марта.