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"Амкар": нам не сообщали, что играем с "Томью" в Перми, но если придется, то мы готовы
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что все готово для проведения гостевого матча в рамках 20-го тура премьер-лиги против "Томи" в Перми.
— "Амкар" не уведомляли о том, что игра с "Томью" состоится в Перми, - сказал Резвухин. - Если придется проводить матч на нашем стадионе, то мы готовы. Никаких проблем не возникнет.
Напомним, матч состоится 18 марта.
— "Амкар" не уведомляли о том, что игра с "Томью" состоится в Перми, - сказал Резвухин. - Если придется проводить матч на нашем стадионе, то мы готовы. Никаких проблем не возникнет.
Напомним, матч состоится 18 марта.
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