Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Матч "Краснодар" - "Спартак" стал самым посещаемым в 18-м туре премьер-лиги

Матч "Краснодар" - "Спартак" посетили 31 250 зрителей, что является рекордом 18-го тура РФПЛ.

Встреча с участием красно-белых стала наиболее посещаемой уже в одиннадцатый раз с начала сезона, а "Спартак" продолжает уверенно лидировать в рейтинге самых популярных команд премьер-лиги.

По данным РФПЛ, с начала сезона-2016/2017 матчи "Спартака" посетили 396 644 зрителя. На девяти наших домашних матчах побывали 271 426 зрителей, а на девяти гостевых - 125 218. Между тем, матчи "Зенита" вживую видели 303 828 зрителей, ЦСКА - 265 375, "Краснодара" - 259 297.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 11:59
Напечатать
9
(3)
№9 Написал: Батька (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: 4 звезды
неправда, самый популярный миллер и ко

Цитата: сектант
А как же кони и бомжи?наши топ клубы....

да вы правы это все лож и провокация или какая то ошибка подчета болельщиков на стадионе (турникеты крутили специально), на Зенит хотят больше + у Зенита 15 000 000 болел по всей России, я верю коммерческой фирме по оценке общественного мнения и Газпрому так как это народное достояние и им нет смысла обманывать народ !
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А как же кони и бомжи?наши топ клубы....
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:13) #
  • 0
  •  (2)

неправда, самый популярный миллер и ко
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: Батька (Сегодня, 13:07) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Макароны по-флотски
Половина стадиона за Спартак болело,одних фанатов 15.000 приехало,ну так вот в лёгкую 15.000 на выезд.

больше половины было за Спартак , я был там, там процентов 70 было за Спартак !!
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 12:55) #
  • -1
  •  (5)

Ну так центральный матч тура .... Всё логично ...
Регистрация: 21.01.2016
№4 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (6)

Половина стадиона за Спартак болело,одних фанатов 15.000 приехало,ну так вот в лёгкую 15.000 на выезд.
Регистрация: 7.02.2017
№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 12:52) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: SHIGA
а футбол в их исполнении вообще конфетка

вопрос:
почему Зенит со Спартаком и тем же Краснодаром всегда играет в атакующий и интересный футбол? Может не все от одной команды зависит в конкретном матче?


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
а я думал самым посещаемым как всегда станет.. центральный матч "топовых" команд РПФЛ который проходил в субботу на вэб арене
встречались самые самые.. у них самые большие армии болельщиков, эти команды постоянно собирают полные стадионы, спортивные бары, забирают самые большие рейтинги по телетрансляциям..их вон даже в 15 странах показывают!
а футбол в их исполнении вообще конфетка.. атака атака опять атака постоянно держа болельщиков прямо за мошонку..


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 12:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прикол в том, что на домашних матчах Спартака - это 98% болел Спартака.
И только человек 300-500 выездные. Ну с Зенитом, ЦСКА побольше.

А вот у других клубов в домашних матчах - это зачастую еще по несколько тыс болел Спартака.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.