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Вице-губернатор: игра "Луча-Энергии" против "Енисея" состоится вопреки всем разговорам

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков прокомментировал информацию о том, что игроки "Луча-Энергии" могут бойкотировать матч 25-го тура ФНЛ с "Енисеем".

"Ровно год назад клуб остался без титульного спонсора. На тот момент у клуба был долг в 140 миллионов рублей. Сегодня бюджет Приморского края своевременно и полном объеме исполняет свои финансовые обязательства перед клубом, заложены необходимые средства.

Более того, в конце прошлого года губернатор принял решение дополнительно добавить клубу 35 миллионов рублей. К тому же, разовые денежные вливания от неравнодушных к футболу людей позволили нам прожить тот год. Хочу сказать, что игра против "Енисея" 8 марта состоится вопреки всем разговорам вокруг команды", - приводит слова Серебрякова PrimaMedia.ru.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 12:37
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