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"Локомотив" примет "Уфу", а "Урал" и "Рубин" сыграют в Екатеринбурге

Стали известны хозяева поля в полуфинальных матчах Кубка России.

Встреча между "Локомотивом" и "Уфой" пройдет 5 апреля на домашней арене железнодорожников в Черкизово. О точном времени начала встречи будет объявлено позднее.

В другом полуфинале в этот же день "Урал" дома примет "Рубин". Финальная игра состоится в Сочи 2 мая.

ФК "Локомотив"
Сегодня, 12:59
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№3 Написал: armeec1979 (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
они хотят финал Локо - Рубин....не хотят видеть Уфу в еврокубках.....После этого ещё больше буду болеть за СЕМАКА и его Команду в полуфинале!!!!! даешь УФУ в Финал))


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Мне надоело слушать про затраты на стадион - Купите Нормального Нападающего!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 4.02.2012
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
когда сделают по 2 игры дома и на выезде?
до тех пор считаю кубок России на 50% минимум зависит от "удачи"
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:16) #
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толкают локу
Регистрация: 7.12.2016
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