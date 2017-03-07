"Локомотив" примет "Уфу", а "Урал" и "Рубин" сыграют в Екатеринбурге

Стали известны хозяева поля в полуфинальных матчах Кубка России.Встреча между "Локомотивом" и "Уфой" пройдет 5 апреля на домашней арене железнодорожников в Черкизово. О точном времени начала встречи будет объявлено позднее.В другом полуфинале в этот же день "Урал" дома примет "Рубин". Финальная игра состоится в Сочи 2 мая.